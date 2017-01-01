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Прошла первая репетиция парада к Дню Независимости

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В репетиции пешей колонны приняли участие все силовые структуры Украины и более 20 оркестров.
Репетиция парада прошла в Киеве
Репетиция парада прошла в Киеве
Минобороны Украины

В Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в пятницу, 3 августа.

В репетиции приняли участие все силовые структуры Украины. В частности, как написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко, в репетиции пешей колонны приняли участие Национальная гвардия, ВСУ, СБУ, Госпогранслужба, другие ведомства, а также более 20 военных оркестров.

"Впервые в этом году на параде пройдет коробка женщин-военнослужащих", – добавил глава государства.

Cмотрите фотогалерею: Прошла первая репетиция парада к Дню Независимости

 
Ранее сообщалось, что в этом году в параде войск на Крещатике примут участие более 200 единиц военной техники.

Напомним, в прошлом году в военном параде ко Дню независимости в Киеве, помимо украинских военных, приняли участие военнослужащие десяти стран.

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Теги: Украина, Минобороны, видео, фото, парад, День Независимости, ВСУ, Петр Порошенко, день независимости украины, день независимости 24 августа, день независимости в киеве
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Источник: korrespondent.net

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