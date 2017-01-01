В репетиции пешей колонны приняли участие все силовые структуры Украины и более 20 оркестров.

В Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в пятницу, 3 августа.

В репетиции приняли участие все силовые структуры Украины. В частности, как написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко, в репетиции пешей колонны приняли участие Национальная гвардия, ВСУ, СБУ, Госпогранслужба, другие ведомства, а также более 20 военных оркестров.

"Впервые в этом году на параде пройдет коробка женщин-военнослужащих", – добавил глава государства.

Cмотрите фотогалерею: Прошла первая репетиция парада к Дню Независимости

Наші військові розпочали підготовку до параду до Дня Незалежності України. Відбулася перша репетиція пішої колони зведених парадних розрахунків від ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ, ДСНС, ДПСУ та понад 20 військовий оркестрів.



Святкуймо 27-му річницю Незалежності України разом! pic.twitter.com/CrZDixeqTU — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что в этом году в параде войск на Крещатике примут участие более 200 единиц военной техники

Напомним, в прошлом году в военном параде ко Дню независимости в Киеве, помимо украинских военных, приняли участие военнослужащие десяти стран.

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