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На Закарпатье женщина пыталась продать сына за $2500

Комментариев: 1
Женщина нашла покупателя на трехлетнего сына для попрошайничества, но была задержана в момент сделки.
Мать хотела продать сына в трудовое рабство
Мать хотела продать сына в трудовое рабство
npu.gov.ua

На Закарпатье задержали жительницу Мукачево, которая договорилась о продаже своего сына для попрошайничества за 2,5 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками КОРД в пятницу, 3 августа, в 21:15 провели спецоперацию по предотвращению продажи трехлетнего ребенка.

Полицией было установлено, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью трудовой эксплуатации. Женщина была разоблачена в момент передачи ребенка и задержана.

Полиция работала в рамках уголовного производства, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека)

За совершенное преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, в Украине за шесть месяцев этого года число выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми, выросло на 29%.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили лиц, вывозивших младенцев за границу под прикрытием репродуктивной клиники.

 

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Теги: Закарпатье, ребенок, Мукачево, торговля людьми, рабство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Агент_Смитт    04.08.2018, 08:40
Оценка:  0
Агент_Смитт
На органы дороже было бы...
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