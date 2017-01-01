За пол года доходы местных бюджетов выросли на 24 миллиарда - Зубко

Самые высокие темпы роста доходов относительно прошлого года - в Полтавской, Донецкой и Тернопольской областях.

За январь-июль 2018 года собственные доходы местных бюджетов Украины выросли на 23,6% или на 24,3 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составили 127 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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"Налога на доходы физических лиц поступило 75 млрд грн, что больше поступлений за январь-июль прошлого года на 16 млрд грн, платы за землю поступило 15,2 млрд грн, единого налога - 15,8 млрд грн. Рост бюджетов - во всех регионах Украины: от 258 млн грн - в Черновицкой области, до 2,4 млрд - в Днепропетровской. Бюджет Киева вырос на 4 млрд гривен", - отметил Геннадий Зубко.

Самые высокие темпы роста доходов относительно прошлого года - в Полтавской (+ 29,3%), Донецкой (+ 28,8%) и Тернопольской (+ 26,4%) областях.

"Вместе с тем, на 1 июля остатки средств местных бюджетов на счетах казначейства составили 38,4 млрд грн, на депозитных счетах - 8,6 млрд грн", - отметил глава министерства.

facebook.com/zubko.gennadiy

Как сообщалось 1 августа, на Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен - это худший показатель с января 2014 года. Министр финансов Маркарова заверила, что ситуация под контролем, все платежи идут вовремя.