За полгода на производстве погибли 173 украинца

Самыми опасными оказались профессии водителя и шахтера. Чаще всего несчастные случаи на производстве происходили в Днепропетровской и Донецкой областях.

Чаще всего смерти на производстве происходят из-за плохой организации dnepr24.com.ua

В течение первого полугодия число несчастных случаев на производстве сократилось на 4,2%. Об этом во вторник, 7 августа, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Согласно информации Фонда социального страхования Украины, в течение первого полугодия 2018 года зафиксировано 2385 несчастных случаев, связанных с производством, из которых 173 - смертельные. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество несчастных случаев уменьшилось на 4,2%", - приведена в сообщении статистика.

Отмечается, что по аналитическим данным наибольшее количество несчастных случаев, связанных с производством, произошла в Днепропетровской области - 14%, в Донецкой области - 12,5% и в Киеве - 8,9%, а количество травмированных в этих областях составляет 35,4% от общего количества по Украине.

"Больше всего в отчетном периоде травмировались рабочие таких профессий: водитель автотранспортных средств (129), горнорабочий очистного забоя (65) и проходчик (58)", - констатируют в министерстве.

Согласно сообщению, среди причин несчастных случаев на производстве преобладают организационные (64,8% всех зафиксированных). В частности, речь идет о невыполнении требований инструкций по охране труда, невыполнении должностных обязанностей, нарушении правил безопасности движения и технологического процесса.

Несколькими днями ранее в Мариуполе на ММК Ильича погиб рабочий. Он не пристегнул предохранительный пояс к страховочному тросу и упал с высоты.

А накануне сообщалось о смертельном происшествии на Азовстали – там погиб один человек и еще один пострадал при опрокидывании подъемника после ремонтных работ на коксовой батарее.

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