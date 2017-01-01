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В учебном центре ВСУ Десна застрелился военный

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Причины самоубийства - устанавливаться следствием.
По предварительной информации, военный совершил самоубийство
По предварительной информации, военный совершил самоубийство
informator.news

Солдат срочной службы одной из частей учебного центра Десна в Черниговской области совершил самоубийство во время несения караульной службы.

Об этом говорится в сообщении на странице Учебного центра "Десна" в соцсети Facebook.

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"Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было - военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и ... застрелился", - говорится в нем.

На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. 

Как сообщалось 19 июня, на учениях под Черниговом резервист покончил с собой.

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Теги: военная часть, ВСУ, самоубийство, Черниговская область
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