Сеть возмутил маршрутчик, листающий во время движения ленту Facebook

Фирма-перевозчик назвала действия водителя маршрута Киев-Ровно "позорными случаем".

Более полумиллиона просмотров за два дня набрало видео в Сети, где водитель маршрутного автобуса Киев-Ровно во время движения листает в мобильном свою ленту в Facebook.

При этом, во время движения обе руки водителя были заняты телефоном, а не рулем. Двухминутное видео сняла одна из женщин, которая ехала в этой же маршрутке, говорится в сюжете ТСН.

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О поступке своего водителя узнало и руководство фирмы-перевозчика. “Это позорный случай для нашей фирмы“, - признали там.

Водитель заявил, что ему самому обидно за такой случай. “Я даже не знаю, что я искал в том Facebook. Просто ехал себе потихоньку, листал. И здесь женщина мне сделала замечание. Я молча отложил телефон“, - рассказал водитель Анатолий Коток, добавив, что свою ошибку он оправдывать не собирается.

“Извиняюсь перед пассажирами очень. Я не прав 100%, потому что это влияет на безопасность движения. Перед всей Украиной - нельзя так делать“, - сказал мужчина. После попадания в Сеть видео, водитель был уволен.

Ранее сообщалось, что в Днепре полиция задержала водителя маршрутного автобуса, перевозившего пассажиров в состоянии наркотического опьянения.