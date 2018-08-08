В Харькове посадили соцработницу, допустившую смерть ребенка от голода и побоев

Социальная служба бездействовала, пока родители избивали ребенка и морили голодом.

Социальные службы оставались в стороне, пока над ребенком издевались родители islamnews.ru

Три года тюрьмы получила начальница службы по делам детей Новобарвского района Харькова за допущение смерти трехлетнего ребенка от побоев и голода. Такой приговор вынес бездействующей соцработнице Октябрьский районный суд Харькова, пишет издание KharkivToday.

Сообщается, что женщину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год. Ей инкриминируют небрежность при выполнении служебных обязанностей, повлекшую за собой тяжкие последствия. (ч. 2 ст. 367 УК).

Суд учел тот факт, что женщина заключила с прокурорами соглашение о признании вины, уволилась с работы и пообещала возместить все судебные расходы в полном объеме.

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В сентябре 2017 года начальница службы по делам детей Новобаварского района получила сообщение от директора районного Центра социальных служб о необходимости провести работу с семьей, где мужчина систематически бьет трехлетнего мальчика. Она поручила это задание своим подчиненным, однако они халатно отнеслись к выполнению обязанностей, составив лишь формальный акт проверки.

Мужчина продолжил издеваться над ребенком. Он морил его голодом и ежедневно избивал на глазах у сожительницы. У ребенка на фоне полученных переломов возникла тяжелая черепно-мозговая травма. Почти через три недели после проверки мальчика доставили в реанимацию, где он умер. Согласно выводам судмедэкспертизы, причиной смерти ребенка стала алиментарная дистрофия (голод) в результате внешнего ограничение питания.

Напомним, о том, что отец замучил трехлетнего ребенка, сообщалось 10 июля.