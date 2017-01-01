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В Одесской области дед насиловал 4-летнюю внучку

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Внучка приехала погостить к дедушке и бабушке. Вскоре ребенок рассказал, что дед каждый вечер трогал ее пальцами.
Дед каждый вечер трогал девочку пальцами
Дед каждый вечер трогал девочку пальцами
cbc.ca

В Одесской области полиция задержала пожилого извращенца, который насиловал свою четырехлетнюю внучку. Об этом в среду, 8 августа, сообщает местное издание odessa.net.ua.

Отмечено, что четырехлетняя внучка приехала погостить к дедушке и бабушке в деревню Абрамов (Николаевский район). Через некоторое время девочка стала жаловаться на боли внизу живота.

"Бабушка визуально осмотрела внучку и определила, что девочка, скорее всего, была изнасилована. Ребенок рассказал, что дед каждый вечер трогал ее пальцами", - пишет издание.

Как сообщается, бабушка обратилась в полицию. Там открыли уголовное производство по факту развращения несовершеннолетних. Сейчас ведется следствие.

Напомним, ранее в Одессе отчим несколько месяцев развращал 14-летнюю падчерицу.

Перед этим сообщалось, что в Одесской области поймали педофила, месяц насиловавшего ребенка.

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Источник: korrespondent.net

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