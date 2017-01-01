В Одесской области дед насиловал 4-летнюю внучку
В Одесской области полиция задержала пожилого извращенца, который насиловал свою четырехлетнюю внучку. Об этом в среду, 8 августа, сообщает местное издание odessa.net.ua.
Отмечено, что четырехлетняя внучка приехала погостить к дедушке и бабушке в деревню Абрамов (Николаевский район). Через некоторое время девочка стала жаловаться на боли внизу живота.
"Бабушка визуально осмотрела внучку и определила, что девочка, скорее всего, была изнасилована. Ребенок рассказал, что дед каждый вечер трогал ее пальцами", - пишет издание.
Как сообщается, бабушка обратилась в полицию. Там открыли уголовное производство по факту развращения несовершеннолетних. Сейчас ведется следствие.
Напомним, ранее в Одессе отчим несколько месяцев развращал 14-летнюю падчерицу.
Перед этим сообщалось, что в Одесской области поймали педофила, месяц насиловавшего ребенка.
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