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В Николаеве щенка хаски спасали из кирпичной ловушки

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Чтобы освободить животное потребовалось использовать специальное оборудование.
Любопытная собака Белка застряла в кирпичном заборе
Любопытная собака Белка застряла в кирпичном заборе
dsns.gov.ua

В Николаеве на территории одного из частных домовладений на улице Гаражная работники ГСЧС Украины в области освободили щенка хаски, который застрял головой в кирпичном заборе.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Службу спасения обратились владельцы собаки, которые самостоятельно не смогли помочь своей любимице.

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"Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области с помощью специального оборудования распилили забор и освободили оттуда шестимесячную Белку. Владельцы щенка искренне поблагодарили сотрудников ГСЧС за спасение четырехлапой любимицы", - говорится в сообщении.

Шестимесячный щенок немного переволновался
Шестимесячный щенок немного переволновался
dsns.gov.ua

Здоровье собаки не пострадало, обошлось без травм
Здоровье собаки не пострадало, обошлось без травм
dsns.gov.ua

Как сообщалось 19 июля, киевские пожарные спасли из огня попугая - спустя время произошла трогательная встреча птицы со своими спасителями.

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Теги: животное, собака, застрял, ГСЧС
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