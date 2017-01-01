В Николаеве щенка хаски спасали из кирпичной ловушки

Чтобы освободить животное потребовалось использовать специальное оборудование.

В Николаеве на территории одного из частных домовладений на улице Гаражная работники ГСЧС Украины в области освободили щенка хаски, который застрял головой в кирпичном заборе.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Службу спасения обратились владельцы собаки, которые самостоятельно не смогли помочь своей любимице.

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"Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области с помощью специального оборудования распилили забор и освободили оттуда шестимесячную Белку. Владельцы щенка искренне поблагодарили сотрудников ГСЧС за спасение четырехлапой любимицы", - говорится в сообщении.

Шестимесячный щенок немного переволновался dsns.gov.ua

Здоровье собаки не пострадало, обошлось без травм dsns.gov.ua

Как сообщалось 19 июля, киевские пожарные спасли из огня попугая - спустя время произошла трогательная встреча птицы со своими спасителями.