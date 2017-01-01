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Во время пожара в Днепре погибли два человека

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Спасатели обнаружили в сгоревшем доме тела мужчины и женщины. В строении также выгорела крыша на площади 280 метров квадратных.
Пожар тушили 18 спасателей
Пожар тушили 18 спасателей
dp.dsns.gov.ua

В частном доме в городе Днепр в воскресенье, 12 августа, во время пожара погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"12 августа в 16:06 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном жилом доме по адресу улица Массивная Самарского района города Днепр. По данному адресу были направлены спасатели 3-й и восемнадцатой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Прибыв на место пожара, пожарные установили, что пожар возник в одной из квартир одноэтажного жилого дома коридорного типа. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины 1956 года рождения.

"Огнем уничтожены домашние вещи на площади 18 м. кв. и крыша жилого дома на площади 280 м. кв. Пожар был локализован в 17:08 и ликвидирован в 17:37", - добавили в ГСЧС.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления. Причина пожара устанавливают правоохранительные органы.

 

 

Напомним, накануне в Киеве горел офис фармацевтической компании. Пожар возник на втором этаже и крыше двухэтажного офисного здания.

А несколькими днями ранее в столице горел недействующий детский сад

 

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Теги: смерть, видео, фото, Днепр, пожар, жертвы, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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