Бывшего украинского дипломата заподозрили в присвоении госсредств

Прокуратура подала иск о взыскании с подозреваемого всей суммы ущерба в размере 1,5 млн гривен.

Киевская местная прокуратура №10 объявила подозрение бывшему сотруднику посольства Украины в ЮАР в незаконном завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах – 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник, 13 августа

"В ходе финансового аудита выяснилось, что, находясь в 2016-2017 годах в долгосрочной командировке, специалист первой категории посольства Украины в ЮАР безо всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн гривен государственных средств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что по результатам расследования бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины).

Кроме того, надзорное ведомство подало иск о взыскании с подозреваемого всей суммы ущерба.

Ранее сообщалось, что в Харькове амнистировали бывшего исполняющего обязанности председателя правления Харьковоблэнерго Владимира Яворского за растрату 152 млн гривен госсредств. Коминтерновский районный суд Харькова взыскал с него только 1 млн гривен и оштрафовал еще на 120 тысяч гривен.

Напомним, Аргентина выдаст украинку, подозреваемую в растрате 1,2 млн гривен государственных средств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet