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Главы МИД Германии и Украины обсудили миротворцев на Донбассе

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В МИД Германии подчеркнули, что необходимо достичь реального стойкого перемирия на Донбассе.
Миротворцы ООН
Миротворцы ООН
Getty Images


Министры иностранных дел Германии и Украины Хайко Маас и Павел Климкин в телефонном разговоре обсудили вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе телефонного разговора сегодня с украинским коллегой Павлом Климкиным обсудил возможность миротворческой миссии ООН", – говорится в сообщении МИД Германии в Twitter

Также в ведомстве отметили, что будут продолжать работать над решением конфликта на Донбассе.

"Нам необходимо достичь реального стойкого перемирия и прогресса в политическом процессе", – подчеркнули дипломаты.

Ранее сообщалось, что США продолжают поддерживать идею миротворческой миссии ООН на Донбассе.

В ОБСЕ заявили, что будут оказывать всяческую поддержку идеи введения миротворческой миссии на Донбассе

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Теги: Украина, Миротворцы, Германия, миротворцы ООН
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Источник: korrespondent.net

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