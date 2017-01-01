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Советник президента США Джон Болтон посетит Украину

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В рамках визита Болтон встретится с украинским руководством и украинскими представителями высокого уровня.
Джон Болтон приедет в Украину
Джон Болтон приедет в Украину

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Украину. Его визит анонсировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщило во вторник, 14 августа, посольство Украины в США в Facebook.

Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня. Визит состоится на следующей неделе.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что на параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа будет присутствовать полномочный представитель президента США.

По мнению украинского посла, такой визит будет "четким проявлением поддержки" Украины Соединенными Штатами.

Как сообщалось, ко Дню независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники.

 

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Теги: США, День Независимости, визит, Трамп, Болтон
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Источник: korrespondent.net

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