Предварительной причиной гибели назвали личную неосторожность при выполнении работ согласно технологическому процессу при опиливании.

В Покровске (Днепропетровская область) в среду, 15 августа, при выполнении наряда по опиливанию деревьев в районе пересечения улиц Защитников Украины и Прокофьева был смертельно травмирован 32-летний рабочий зеленого строительства участка Зеленое хозяйство коммунального предприятия Управления городского хозяйства. Об этом сообщает местный телеканал Орбита.

Отмечено, что тело погибшего отправлено для проведения экспертизы. На месте происшествия работают правоохранители, которые опрашивают очевидцев случившегося. Однако комментариев по поводу причин и обстоятельств трагедии пока не дают.

Как сообщили телекомпании в Управлении городского хозяйства, несчастный случай с работником их предприятия произошел в 9:52. Погибший вместе с двумя коллегами проводил опилку деревьев на улице Защитников Украины, согласно заявкам жителей.

"Трагедия произошла, когда молодой человек распиливал на земле бензопилой уже поваленное дерево. В УГГ предполагают, что он получил несовместимую с жизнью травму головы от сильного удара в лицо зажатой, а затем спружинившей под влиянием пили ветви", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Покровске погиб коммунальщик в ходе распилки деревьев

Предварительной причиной гибели назвали личную неосторожность при выполнении работ, согласно технологическому процессу при опиливании. Окончательная же причина его гибели будет установлена в ходе расследования.

Отмечается, что работник, с которым произошла трагедия, был официально устроен на предприятии и трудился на участке Зеленое хозяйство с апреля 2017 года.

Напомним, ранее под Киевом рабочих засыпало землей, есть жертвы.

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