КПП Майорское хотят закрыть из-за обстрелов

В результате послеждних обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения.

Пункт пропуска Майорское на Донбассе может быть закрыт из-за обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил на своей странице в Facebook в среду, 15 августа.

"Если провокационные действия с угрозой жизни и здоровью гражданского населения и персонала, который осуществляет свою деятельность в КПВВ, будут продолжаться и в дальнейшем, то, с целью обеспечения безопасности граждан, командующий объединенными силами будет вынужден обратиться к трехсторонней контактной группе о закрытии КПВВ в связи с несоблюдением российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня, - говорится в сообщении.

В штабе напоминают, что дорожный коридор Горловка-Бахмут остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, по которому, спасаясь от сложной социально-экономической ситуации на временно оккупированных территориях Украины, пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек.

"Но… только за последних три месяца, с начала проведения операции Объединенных сил, в пределах этого дорожного коридора совершено три провокационных обстрела... Последний из них произошел 9 августа, когда около 6.30 сепаратисты из стрелкового оружия и противотанковых ракет обстреляли, на так называемом нуле, контрольный пост Майорское, который обеспечивает функционирование дорожного коридора", – отметили в штабе ООС.

Напомним, по данным украинских военных, тогда в зоне поражения, кроме пограничного наряда, оказались гражданские, которые пересекают линию столкновения в обоих направлениях. В результате обстрелов повреждена инфраструктура самого КПВВ, частично разрушены защитные сооружения.

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