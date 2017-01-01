Кропачеву могут передать Центрэнерго по схеме Януковича, - СМИ

Правительство обещает до конца года продать крупнейший генерирующий актив. Основной претендент на его приобретение — поставщик угля на государственные электростанции и “консультант“ Игоря Насалика Виталий Кропачев.

Об этом пишет “Фокус“ в тексте “Смотрящие инвесторы. Кому останется “Центрэнерго“.

“Пока о желании купить актив заявил лишь один из участников энергетического рынка — бизнесмен из Тореза Виталий Кропачев. Сейчас он миноритарий Центр­энерго и главный поставщик угля на принадлежащие предприятию электростанции. Его имя регулярно всплывает в схемах, связанных с этой госкомпанией. Стремительный успех донецкого бизнесмена вряд ли был бы возможен без близких связей с властями. Кропачева часто называют “смотрящим“ по угольной отрасли. Долгое время Кропачев оставался одним из донбасских предпринимателей местного масштаба“, - пишет “Фокус“.

История успеха Виталия Кропачева стремительна. Как писала “Экономическая правда“, в 2015 году советник главы МВД Антон Геращенко познакомил Кропачева с первым замом главы БПП Игорем Кононенко. В результате донецкий бизнесмен якобы стал новым “смотрящим“ по угольной отрасли, заменив Сергея Тригубенко. Естественно, и Кропачев, и Кононенко какие-либо связи между собой отрицают. За последние три года, благодаря попустительству власти, Кропачеву удалось получить под свой негласный контроль Центрэнерго и хорошо на нем заработать. По факту Кропачев монополизировал все поставки угля и оборудования на предприятие, получив на этом немалые капиталы, за которые сегодня и хочет выкупить весь Центрэнерго.

“Кропачеву довольно быстро удалось найти общий язык и с министром энергетики Игорем Насаликом. Как пояснил чиновник в одном из своих интервью, Кропачев хочет вкладывать деньги в шахты и на общественных началах подсказывает министру, какие мероприятия нужно реализовать на госшахтах, “чтобы их “зарядить и чтобы они начали работать“. Однако можно предположить, что связи Насалика с Кропачевым не ограничиваются исключительно деловыми отношениями. Так, журналисты программы “Схемы“ запечатлели бизнесмена, направлявшегося на закрытую вечеринку в честь дня рождения министра. Как бы там ни было, именно с 2015года бизнес Кропачева начал стремительно расти. Интересно, что его обогатительные фабрики ранее принадлежали компании “Донбасский расчетно-финансовый центр“, связанной с Александром Януковичем. Контрольный пакет акций шахты “Краснолиманская“ Кропачев купил у своего товарища Игоря Гуменюка. Последнему часто приписывают управление активами в интересах Януковича. Приблизительно тогда же в Центрэнерго произошли кадровые изменения, а имя Кропачева стало появляться в описаниях схем, связанных с гос­компанией. “, - говорится в тексте издания.

Как писала “Экономическая правда“, в июне 2017-го состоялся тендер на транспортно-экспедиционное обслуживание 700 тыс. тонн импортного угля в украинских портах. Заказчиком выступил Центрэнерго, а победителем стала некая компания “Екскомсервіс“, которую на рынке связывают с Виталием Кропачевым. Цена сделки — 156,7 млн грн, что в пересчете составляет около $8,5 за тонну.

“Это практически вдвое превышает рыночные тарифы. Любопытно, что данная компания начала регулярно выигрывать тендеры Центрэнерго с 2016 года, когда Кропачев якобы стал “смотрящим“ по угольной отрасли. С 2017-го основным поставщиком угля на Центрэнерго является шахта “Краснолиманская“, которую также контролирует Кропачев. Сегодня около 83% общего объема поставок на ТЭС Центрэнерго осуществляют предприятия, подконтрольные бизнесмену: шахта “Краснолиманская“, а также три углеобогатительные фабрики — “Украина“, “Россия“ и “Мирноградская“, - приводит примеры “Фокус“.

В прошлом году НАБУ провело обыски в офисах якобы контролируемых Кропачевым компаний, а также в его доме. А Краматорский городской суд Донецкой области предоставилСледственно му управлению финансовых расследований ГФС в Донецкой области доступ к документам ряда госшахт и связанных с Кропачевым компаний в рамках расследования уголовного дела, которое касается закупок госшахтами товаров по завышенным ценам.