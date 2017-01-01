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Днем сепаратисты стреляли на Донбассе с запрещенных минометов

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Опорные пункты украинских войск вблизи Водяного обстреляли из минометов калибра 120 мм. Потерь в ВСУ нет.
Сепаратисты шесть раз обстреляли позиции ВСУ
Сепаратисты шесть раз обстреляли позиции ВСУ
Минобороны Украины

В течение дня, 16 октября, с 7:00 до 18:00, сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе, применяя вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом во вторник сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что днем сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Опорные пункты украинских войск вблизи Водяного обстреляны из минометов калибра 120 мм. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Ранее стало известно, что на Донбассе от снайперского смертельного ранения погиб военный из Черкасс Антон Моспан.

Также сообщалось, что с начала боевых действий на Донбассе из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 военных

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, АТО, ситуация на востоке Украины, зона АТО, АТО на востоке Украины, миномет, война на Донбассе, Водяное, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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