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СБУ проверяет информацию СМИ по экс-сотруднику Семочко

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СБУ проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника спецслужбы Сергея Семочко.
СБУ проверяет информацию о возможной госизмене Сергея Семочко
СБУ проверяет информацию о возможной госизмене Сергея Семочко
semochko.net

Служба безопасности Украины в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по статье госизмена проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Указано, что орган досудебного расследования планирует привлечь к процессуальному сотрудничеству Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств.

"Вместе с тем проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении С. Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Также сообщалось, что бывшего мужа Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного подозревают в госизмене.

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Теги: СМИ, СБУ, спецслужбы, уголовное дело, журналист, Журналисты, расследования, расследование, журналистское расследование, измена, проверка, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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