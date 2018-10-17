Полторак рассказал, кого наказали за взрывы в Ичне
По фактам взрывов на складах шестого арсенала под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек. Об этом в кулуарах комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН в среду, 17 октября.
"За те события, которые произошли мной было привлечено к ответственности более 65 человек. Из них, заместитель начальника Генштаба - был уволен со службы по служебному несоответствию, 5 генералов получили взыскания разного типа - начиная от несоответствия занимаемым должностям завершая другими и другие офицеры получили взыскания", - сообщил Полторак.
Ранее Полторак заявлял, что арсенал под Ичней подорвали бомбами, которые заранее заложили.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet