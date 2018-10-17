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Полторак рассказал, кого наказали за взрывы в Ичне

Комментариев: 1
Из-за ЧП на складах Минобороны был уволен замначальника Генштаба, а пять генералов получили различные взыскания.
За взрывы под Ичней наказали более 65 человек
За взрывы под Ичней наказали более 65 человек
пресс-центр ГСЧС

По фактам взрывов на складах шестого арсенала под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек. Об этом в кулуарах комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН в среду, 17 октября.

"За те события, которые произошли мной было привлечено к ответственности более 65 человек. Из них, заместитель начальника Генштаба - был уволен со службы по служебному несоответствию, 5 генералов получили взыскания разного типа - начиная от несоответствия занимаемым должностям завершая другими и другие офицеры получили взыскания", - сообщил Полторак.

Ранее Полторак заявлял, что арсенал под Ичней подорвали бомбами, которые заранее заложили.

Напомним, в ночь на 9 октября вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в/ч А1479 ВСУ произошел взрыв, а после начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.
 
 
 

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Теги: Минобороны, боеприпасы, военные, склад, Генштаб, Степан Полторак, Ичня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kOkOz    17.10.2018, 18:36
Оценка:  +2
kOkOz
тебя нужно первого уволить и посадить мусорское отродье смотри как харю нажрал на воростве
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