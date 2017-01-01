Богомолец: Возвращаясь с АТО, ветераны должны видеть в стране справедливость, а не олигархов у власти

Остановить волну суицидов среди участников АТО, снизить уровень употребления алкоголя и наркотиков и обеспечить полную реабилитацию ветеранов – чисто медицина не сможет, для этого нужен комплексный подход. Такое мнение высказала народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам охраны здоровья Ольга Богомолец в Facebook.

"Реабилитация участников АТО и внутренне перемещенных лиц лично для меня – процесс не медицинский, а, прежде всего, социальный. Ведь ни одна медицинская реабилитация не помогает, когда ребята, которые проливали свою кровь и теряли боевых товарищей за свободу и справедливость, видят, что правды в нашем государстве нет, а Революцией Достоинства воспользовались, чтобы прийти к власти, негодяи. Поэтому возникает справедливый вопрос: ради чего были принесены все жертвы, тысячи жизней?", – пишет народный депутат.

По ее мнению, пребывание в санатории, лечение и терапия способны решить только проблемы с физическим здоровьем, но не решают душевные и социальные проблемы, с которыми сталкиваются ветераны после возвращения к мирной жизни.

"Когда парень возвращается домой и получает мизерную зарплату, его родители – мизерную пенсию, а коррумпированные чиновники обогащаются на крови его собратьев, он чувствует себя обманутым и обманутым. Стресс, полученный на войне, усиливается во много раз, отчаяние и разочарование углубляются, и все это приводит к алкоголю, наркотикам и суициду", – считает политик.

Как уверяет нардеп, лучший способ реабилитации ветеранов – это решение политических и экономических проблем, которые сейчас существуют в Украине – и это задача всего украинского общества.

"Ветеранам надо увидеть, что их жертвы не были напрасны: в стране царит справедливость и происходят изменения к лучшему, олигархи, которые высасывают из Украины кровь, – отстранены от власти, а проблема Донбасса имеет четкие перспективы решения. И именно над этим мы все должны работать вместе, сообща, всем обществом. Все остальное – это лишь тактические, косметические шаги, которые не решают глобально проблему реабилитации наших ветеранов и не устраняют главные причины разочарования и глубокой депрессии, которая накрывает многих, кто вернулся с фронта", – резюмировала Богомолец.