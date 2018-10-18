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Бойня в Керчи: свидетель рассказал о геройском поступке погибших студентов

Комментариев: 5
Во время нападения в Керчи четверо первокурсников ценой своих жизней спасли от гибели других подростков, преимущественно девушек.

Во время нападения на колледж в Керчи (аннексированный Крым) четверо первокурсников ценой своих жизней спасли от гибели других подростков, преимущественно девушек. Об этом рассказал студент колледжа, свидетель трагедии Артур Колесник, передает в четверг, 18 октября, ТАСС.

"Ребята-первокурсники, которые только выпустились из 9 класса, они только поступили, отучились два месяца. И когда произошла эта трагедия, ребята начали забрасывать его камнями (убийцу - ред.), потому что за его спиной отходили другие дети. Группы, преимущественно девочек. Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. И сейчас, все вчетвером, погибли", - рассказал он.

По последним данным, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В больницах находятся более 40 человек, пять из которых – в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.

Бойню устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа.

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Теги: Крым, студенты, подросток, подростки, стрельба, взрыв, студент, жертвы, гибель, Керчь, Стрелок, погибшие, бойня, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Natalila1970    18.10.2018, 22:29
Оценка:  +1
Natalila1970
А где камни взялись в здании колледжа?
Sirko_1111    18.10.2018, 22:24
Оценка:  0
Sirko_1111
Таких хоронить нужно на кладбище убийц.
Natalila1970    18.10.2018, 22:35
Оценка:  0
Natalila1970
их совсем не нужно хоронить,выбрасывать в канаву.Родителей жаль,не всегда они виноваты в воспитании.
СтальнаяКрыса    18.10.2018, 22:36
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Таких надо отдавать на корм шакалам.
weightless    18.10.2018, 22:21
Оценка:  +4
weightless
Это, безусловно, геройский поступок,
но возникает вопрос: где был сам Артур Колесник -
среди бросающих камни, или среди убегающих?
СтальнаяКрыса    18.10.2018, 22:38
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Девочки которые спаслись рассказали Артуру, пока были в состоянии стресса. Сейчас они скорее всего в шоке и не в состоянии рассказать что либо нормальное.
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