Бойня в Керчи: верующая мама стрелка запрещала сыну развлекаться

Мать керченского стрелка была активисткой Свидетелей Иеговы. Она запрещала с детства сыну развлекаться, считая это грехом.

Мать керченского стрелка Владислава Рослякова, устроившего кровавую бойню в колледже и убившего 21 человека, была активисткой религиозной организации Свидетели Иеговы и запрещала сыну развлекаться. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает телеграмм-канал Mash.

По данным ресурса, с детства Владиславу мать запретила развлекаться, поскольку считала это грехом.

"В школе мальчик не участвовал в самодеятельности, не ходил на кружки и не принимал участия в праздниках. Классная руководительница - Марина Маслова - говорит, что ему нельзя было даже в кино. Иногда Влад нарушал мамины запреты и пробирался к ребятам тайком. За это неизменно получал нагоняй", - говорится в сообщении.

Известно также, что Владиславу не нравились люди с религиозной организации его мамы. Он пытался много времени проводить в школе, где его знали, как тихого и улыбающегося парня.

"Влад учился плохо, на тройки. В девятом классе постоянно ходил в библиотеку - там был компьютер, который мама отказывалась купить. Парень зарегистрировался в соцсети, увлекся панком, навесил на себя браслеты - маме это, конечно, не понравилось. В итоге она пришла к классной руководительнице и спросила, что ей делать с сыном. Та посоветовала купить компьютер. Мать купила, но проблем он не решил", - пишет издание.

Напомним, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В больницах находятся более 40 человек, пять из которых – в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.

Бойню устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа.

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