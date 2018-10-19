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Разумная Сила: Власти завели Украину в пропасть бедности, опустив до минимума все показатели жизни

Комментариев: 12
Разумная Сила: Власти завели Украину в пропасть бедности, опустив до минимума все показатели жизни

Несколько миллионов людей в аграрной Украине сегодня голодают. Причиной этого является неправильная политика властей и как результат – большинство населения Украины за чертой бедности. Украина заняла 123-е место из 140 стран мира в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report.

Об этом заявила заместитель председателя политической партии “РАЗУМНАЯ СИЛА“ Анна Левчук в видеоблоге, размещенном на YouTube-канале партии.

“Досадно, что нынешняя власть создает хаос в головах людей для того, чтобы они не понимали, что происходит. Информационное пространство забивается разной ерундой, чтобы народ не мешал руководителям страны воровать народные деньги“, – комментирует Анна Левчук.

“В первую очередь (ред. – от бедности) страдают дети, внутренне перемещенные лица, лица с инвалидностью, неработоспособное население, – отмечает политик. – Заработной платы, которая сегодня есть в Украине, недостаточно для того, чтобы обеспечить собственное существование. Уже не говоря о потребности в образовании, саморазвитии. Человек не может обеспечить даже физиологические потребности“.

Она обратила внимание на официальную статистику международных организаций. Так, в 2018 году Украина оказалась на дне мировых рейтингов благополучия граждан, а именно: 123-е место из 140 стран мира с ежегодным доходом в 1563 долларов на одного взрослого украинца. Рейтинг личного богатства граждан ежегодно публикуется в отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который готовит швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse.

Ближайшие соседи Украины впереди – Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения (2306 долл.), Бангладеш (2332 долл.), Лесото (2640 долл.). На одной ступеньке с Украиной также Беларусь – 1563 долл., Таджикистан (1534 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.).

Еще в прошлом году ООН, в лице постоянного представителя Программы развития ООН в Украине Нила Уокера, сообщила, что за чертой бедности находится около 60% жителей нашей страны. По версии американского делового издания Bloomberg, Украина в прошлом году остается в десятке самых бедных стран мира. При этом в ООН уверены, что сегодня в Украине голодает более трех миллионов человек.

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Комментариев (12)
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Coюзник    19.10.2018, 18:58
Оценка:  0
Coюзник
А эту "разумную силу" можно сравнить с бабками на лавочке .... которые только и делают что причат "проститутки" да "наркоманы"
krolikoff_net    19.10.2018, 18:57
Оценка:  0
krolikoff_net
Кремлевские шестерки стонут за кремлевским вождем. Хотят видимо керчеснких терактов по всей Украине.
Coюзник    19.10.2018, 18:53
Оценка:  +1
Coюзник
Для Люстратора ... основные показатели страны в натуральных показателях на прояжении последних лет растут в год 3-5 % стабильно.
Coюзник    19.10.2018, 18:55
Оценка:  0
Coюзник
а вот курс бакса исскуственно занизили с 8 до 28 ... больше чем в 3 раз. Вот ООН по этим показателя и считает.
А наших хавают это за чистую монету ... и дружно кричат "ВСЕ ПРОПАЛО!!!"
weightless    19.10.2018, 18:48
Оценка:  +1
weightless
Средний чек в сети "Сільпо" - 139 грн. Этого хватит, чтобы купить
700 гр свиной лопатки, пачку риса, 3 морковки, луковицу, 2 перца
и приготовить плов на 3-4 человека. И так - каждый день) бедные украинцы....
ЛЮСТРАТОР    19.10.2018, 18:48
Оценка:  -5
ЛЮСТРАТОР
РС, да фрете вы все. Вон посмотрите ниже меня, ряд потрохоботов, живут и радутся жизни!
Еще и остальных заверяют что у нас жизнь прекрасна.Только что повысил ггойсман цену на газ(см.новость выше). На целый четвертак%, так ведь и это тоже прекрасно!
weightless    19.10.2018, 18:34
Оценка:  +1
weightless
.....поэтому мы отдадим вашу страну Путину
и он устроит вам здесь настоящую Валгаллу
Coюзник    19.10.2018, 18:28
Оценка:  +3
Coюзник
Да бредятина это все!!!! В новосторойках квартиры разлетаются как гарячие пирожки ... лично видел очередь за айфонами ...
Бренд "бедная страна" выгоден без исключения всем политическим силам
Coюзник    19.10.2018, 18:31
Оценка:  +2
Coюзник
Ни у кого из рвущихся к сласти нет ни знаний ни желания что бы опровергнуть эти "исскуственно" заниженные рейтинги
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 18:35
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Ну приспособился народ! Ну публика вертится! Едят то, чего нет в меню. Носят то, чего нет в магазинах. Угощают тем, чего не достать. Говорят то, о чем не слышали. Читают то, чего еще не писали. Получают 120 - тратят 250. Граждане воруют - страна богатеет. В драке не выручат - в войне победят."
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 18:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
М.Жванецкий.
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 18:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"На одной ступеньке с Украиной также Беларусь – 1563 долл."

Бацька тоже довел свою страну до ручки? И "русский мир" не помог? Так о чем тогда они?
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