Разумная Сила: Власти завели Украину в пропасть бедности, опустив до минимума все показатели жизни

Несколько миллионов людей в аграрной Украине сегодня голодают. Причиной этого является неправильная политика властей и как результат – большинство населения Украины за чертой бедности. Украина заняла 123-е место из 140 стран мира в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report.

Об этом заявила заместитель председателя политической партии “РАЗУМНАЯ СИЛА“ Анна Левчук в видеоблоге, размещенном на YouTube-канале партии.

“Досадно, что нынешняя власть создает хаос в головах людей для того, чтобы они не понимали, что происходит. Информационное пространство забивается разной ерундой, чтобы народ не мешал руководителям страны воровать народные деньги“, – комментирует Анна Левчук.

“В первую очередь (ред. – от бедности) страдают дети, внутренне перемещенные лица, лица с инвалидностью, неработоспособное население, – отмечает политик. – Заработной платы, которая сегодня есть в Украине, недостаточно для того, чтобы обеспечить собственное существование. Уже не говоря о потребности в образовании, саморазвитии. Человек не может обеспечить даже физиологические потребности“.

Она обратила внимание на официальную статистику международных организаций. Так, в 2018 году Украина оказалась на дне мировых рейтингов благополучия граждан, а именно: 123-е место из 140 стран мира с ежегодным доходом в 1563 долларов на одного взрослого украинца. Рейтинг личного богатства граждан ежегодно публикуется в отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который готовит швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse.

Ближайшие соседи Украины впереди – Непал (2054 долл.), Камерун (2282 долл.), Кения (2306 долл.), Бангладеш (2332 долл.), Лесото (2640 долл.). На одной ступеньке с Украиной также Беларусь – 1563 долл., Таджикистан (1534 долл.), Замбия (1197 долл.), Сирия (1190 долл.), Мали (1094 долл.).

Еще в прошлом году ООН, в лице постоянного представителя Программы развития ООН в Украине Нила Уокера, сообщила, что за чертой бедности находится около 60% жителей нашей страны. По версии американского делового издания Bloomberg, Украина в прошлом году остается в десятке самых бедных стран мира. При этом в ООН уверены, что сегодня в Украине голодает более трех миллионов человек.