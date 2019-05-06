Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, один боец ранен

Противник продолжает применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За сутки, 19 октября, сепаратисты 16 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-служба ООС.

Так, враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями - продолжал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.

Также противник продолжает применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

Один украинский военный получил ранение, состояние его здоровья удовлетворительное.