Сутки на Донбассе: 16 обстрелов, один боец ранен
Противник продолжает применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За сутки, 19 октября, сепаратисты 16 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-служба ООС.
Так, враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями - продолжал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.
Также противник продолжает применения гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.
Один украинский военный получил ранение, состояние его здоровья удовлетворительное.
Напомним, что по данным ОБСЕ, на Донбассе за неделю погибли два мирных жителя.
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