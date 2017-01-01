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Семьи Героев Небесной Сотни согласны на перенос мемориала - ГПУ

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Следователи провели ряд необходимых экспертиз, но не могут этого сделать на "пятачке", где расположен временный мемориал.
Семьи Героев Небесной Сотни дали согласие на перенос мемориала
Семьи Героев Небесной Сотни дали согласие на перенос мемориала

Семьи Героев Небесной Сотни согласились на то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана. Об этом в эфире канала "Громадське" сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи провели ряд необходимых экспертиз, но не могут этого сделать на "пятачке", где расположен временный мемориал.

Горбатюк отметил, что именно на этом месте было больше всего убитых и раненых во время Евромайдана.

"С пониманием того, что эта ситуация может вызвать резонанс, может вызвать возмущение, мы получили согласие от семей Небесной Сотни (на перенос мемориала - ред)", - рассказал Горбатюк.

Ранее в ГПУ обещали до конца сентября завершить следственные эксперименты по делу о расстрелах активистов Евромайдана на Институтской.

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Теги: ГПУ, следствие, перенос, мемориал, Небесная сотня
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Источник: korrespondent.net

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