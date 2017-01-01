Политолог: единый кандидат от юго-востока это игра в поддавки в пользу Порошенко

Один из лидеров Оппоблока Юрий Бойко - может сыграть роль удобного для Порошенко заведомо проигрышного кандидата во втором туре. Об этом в своей статье в издании Реалист пишет политолог Игорь Петренко. Для этого, отмечает автор, на Банковой попытаются протянуть во второй тур заведомо проигрышного перед Порошенко соперника. “На сегодня наиболее подходящие для этой роли лидеры Оппоблока Юрий Бойко и партии “За жизнь!“ Вадим Рабинович, которые представляют, в основном, юго-восточный электорат. Во-первых, этот электорат значительно уменьшился с аннексией Крыма и войной на Донбассе, а, во-вторых, клеймо “пророссийских“ мешает этим политиками выиграть у президента-патриота. При консолидации бело-синих их кандидат может пройти во второй тур, но победить вряд ли - как Порошенко, так и Тимошенко“, пишет Петренко.

Также по мнению эксперта, ставка на противопоставлении в ходе избирательной компании Порошенко, будет сделана и по другим направлениям. “В свете тяжелой экономической ситуации, провала социальной политики и перманентного подорожания жизни украинцев кандидат Порошенко дистанцируется от любых экономических вопросов. Президент уже попал в кольцо негатива, который в обществе ассоциируется с его фигурой. Чтобы разорвать это кольцо, президент перед выборами начал подчёркнуто разграничивать ответственность. Провалы социально-экономической политики - это к правительству. Другое дело - оборонная сфера и внешняя политика“