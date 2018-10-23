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Нардепа подозревают в хищении $20 млн госбанка

Комментариев: 1
В САП сообщают, что депутат с помощью близких родственников и партнеров по бизнесу вывел из банка крупную сумму средств.
Прокуроры САП проводят расследование
Прокуроры САП проводят расследование
САП / Facebook

В Украине в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения 20 млн долларов из государственного банка путем злоупотребления служебным положением. Об этом во вторник, 23 октября, сообщается на странице САП в соцсети Facebook.

В САП сообщили, что депутат с помощью близких родственников и партнеров по бизнесу вывел из банка крупную сумму средств. Его подозревают в подделке документов, а также злоупотреблении служебным положением из-за чего сотрудники банка способствовали ему в исполнении указанной схемы.

Детективы НАБУ ведут досудебное расследование уголовного производства.

В причастности к совершенным противоправным деяниям подозреваются более 10 человек.

Как сообщалось, народного депутата подозревают в уничтожении части военно-промышленного комплекса страны.

Также ранее СБУ задержала бывшего народного депутата Александра Шепелева. Он подозревается в покушении на убийство и совершении ряда преступлений, среди которых и хищения средств.

 

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Теги: банк, Рада, депутат, Верховная Рада, ВРУ, народный депутат, похищение, нардеп, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
user10033    23.10.2018, 18:51
Оценка:  -1
user10033
это уже четверть века происходит.
новость то где?
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