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В штабе ООС отрицают обстрел сепаратистами Счастья

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В штабе сообщают, что обстановка в этом районе остается контролируемой, а Счастьинская ТЭС работает в штатном режиме.
В штабе отрицают обстрел Счастья
В штабе отрицают обстрел Счастья
schastye.lg.ua

В штабе операции Объединенных сил отрицают распространенную информацию об обстреле сепаратистами города Счастье. Об этом во вторник, 23 октября, сообщается на странице пресс-службы штаба ООС в соцсети Facebook.

В штабе сообщают, что данная информация не соответствует действительности.

"В сети Интернет и, как следствие, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о якобы обстреле со стороны российско-оккупационных войск города Счастье и Счастьинской ТЭС. Из изложенных сообщений вытекает, что с вражеской стороны выпущено более 50 мин калибра 80 мм. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка в определенном районе остается контролируемой. Счастьинская ТЭС работает в штатном режиме.

Ранее заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко сообщил, что город Счастье обстреляли из артиллерии.

 

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Теги: счастье, обстрел, Луганская область, тэс, сепаратисты, Луганская ОГА, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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