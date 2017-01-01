На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов гривен - СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые похитили 6 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий.
Во время торгов на оказание услуг по реабилитации, проведенных Госслужбой по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные данные о наличии в учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы, сообщает пресс-служба СБУ.
Читай также: Около 70% украинцев жертвуют деньги на благотворительность
В связи с вышеуказанными, бойцы были лишены возможности получить полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.
В СБУ выяснили, что по этой схеме злоумышленники присваивали средства в течение 2016-2017 годов.
В рамках начатого уголовного производства директору учреждения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что руководство Укравтодора присвоило более 30 миллионов гривен. Оперативники СБУ задокументировали, что в результате “помощи“ чиновника коммерсанты в течение 2017-2018 лет победили на открытых торгах на общую сумму более 30 млн гривен.