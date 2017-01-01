Миллионы на семечки. Новое дело НАБУ

Народного депутата Станислава Березкина подозревают в организации завледания 20 миллионами долларов государственного Ощадбанка.

У НАБУ новое громкое дело. Хищение 20 миллионов долларов из государственного банка. Подозревают народного депутата, а его сына уже задержали.

Подробности истории, собрал Корреспондент.net.

Массовые задержания

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 миллионами долларов государственного Ощадбанка.

"Среди подозреваемых — два действующих и одно бывшее должностные лица "Ощадбанка", - говорится в сообщении НАБУ.

Также задержаны заместительница председателя правления, бывший начальник управления проектного финансирования, глава управления проектного финансирования Ощадбанка.

"Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик", - сообщает НАБУ.

По данным следствия, в 2013-2015 годах должностные лица частных предприятий, входивших в акционерное общество Креатив, в сговоре с чиновниками Ощадбанка подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму 20 миллионов долларов якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы Креатива вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.

НАБУ подозревает, что принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица Ощадбанка опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

След нардепа

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина из депутатской группы Воля народа по делу о хищении в Ощадбанке.

В САП говорят, что действия нардепа имели признаки таких преступлений: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, служебный подлог.

Станислав Березкин

Правоохранители уже задержали сына Березкина Максима.

Прокурорами САП внесены в суд соответствующие ходатайства по всем подозреваемым об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 миллионов гривен в зависимости от роли каждого из участников в деле.

Березкин – народный депутат VI, VII и VIII созывов. Впервые был избран в Раду в 2011 году по спискам БЮТ. В 2012-м прошел в парламент по округу №100 в Кировоградской области, был выдвинут Партией регионов. В Раде VII входил во фракцию Партии регионов. В 2014 году Березкин снова прошел в Верховную Раду по округу №100.

Депутат - нарушитель

В сентябре Станислава Березкина суд лишил права на вождение транспортных средств на один год и обязал уплатить 10,2 тысячи гривен штрафа за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно протоколу Национальной полиции, 23 июня в Кропивницком Березкин управлял автомобилем Mercedes-Benz GL 500 4Matic с признаками алкогольного опьянения. У него был "запах алкоголя из полости рта, нарушение речи и координации движений". В присутствии двух свидетелей нардеп отказался от прохождения осмотра на состояние опьянения.

На записи с полицейского видеорегистратора видно, что после остановки автомобиля за его рулем находился Березкин. Затем стекло поднялось и, когда снова опустилось, за рулем уже сидел охранник нардепа. Сам Березкин пересел на переднее пассажирское сиденье, сказано в материалах дела.

Знаменитая компания

В конце 2016 года сообщалось, что государственный Ощадбанк отсудил у совладельцев агрохолдинга Креатив Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 миллионов долларов. Всего Березкин и Давыдов должны Ощадбанку 300 миллионов долларов по фиктивным кредитам.

В 2015 году оба Березкины, которые были основателями Креатива, вышли из состава акционеров. Они продали свои доли. Сумма сделки не разглашалась. Участники рынка оценили долю Березкиных без долгов группы 20-25 миллионов долларов.

По основной версии, Креатив продали из-за неподъемной долговой нагрузки. В НБУ общий долг компании оценивали 630 миллионов долларов. Новые владельцы называли еще большую сумму - 660 миллионов долларов.

У компании Креатив было две группы кредиторов - госбанки. Основная часть приходится на Ощадбанк - около 315 миллионов долларов, доля Укрэксимбанка - около 125 миллионов долларов, Укргазбанка - 95,8 миллионов долларов.

Из этого объема 125 миллионов долларов долга перед Укрэксимбанком должны перейти к бывшим владельцам Креатива - семье Березкиных. Остальные "достались" новым владельцам.

Вторая группа кредиторов - синдикат международных банков, в который входят UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, VTB Capital, Erste Group Bank, Societe Generale, ING Bank, Credit Europe Bank, Amsterdam Trade Bank и Intesa Sanpaolo. Креатив остался должен им 75 миллионов долларов.

Именно нежелание синдиката пролонгировать кредит в середине 2014 года и стало причиной всех бед агрохолдинга, считали его бывшие владельцы.

"Хотя рейдерского захвата в классическом понимании не было, в силу независящих от нас обстоятельств мы вынуждены были принять предложенные нам условия и продать нынешнему собственнику самую прибыльную часть бизнеса", -рассказывал Максим Березкин.

Наиболее заинтересованным в активах Креатива называли группу Кернел Андрея Веревского, одного из богатейших украинских бизнесменов.

До середины 2014 года Креатив входил в топ-3 украинских переработчиков семян подсолнечника и был вторым по величине экспортером подсолнечного масла. В состав группы входили девять заводов, восемь элеваторных комплексов, растениеводческие хозяйства, свинокомплекс и земельный банк - 35 тысяч гектар. В 2013 году - самом удачном для компании - Креатив заработал более 1 миллиарда долларов выручки и показал 176 миллионов долларов EBITDA. Больше было только у лидера украинского рынка подсолнечного масла - компании Кернел.