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Саперы ВСУ победили на соревнованиях в Канаде

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Международные соревнования Ardent Defender-2018 проходили с 1 по 19 октября на военной базе Борден, в штате Онтарио.
Украинские саперы победили на соревнованиях в Канаде
Украинские саперы победили на соревнованиях в Канаде
mil.gov.ua

Военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ победили на соревнованиях Ardent Defender-2018, которые состоялись в Канаде. Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-центр Минобороны.

По данным ведомства, в учениях приняли участие военнослужащие из более 20 стран. Их целью была была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств в комбинированной, межведомственной, многонациональной и общественной среде, фокусировки на эффективное управление на оперативном и тактическом уровнях, максимальном уменьшении угрозы от взрывоопасных предметов в контексте операций по поддержанию мира.

По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.

 

 

Как сообщалось, 19 октября в Украине завершились учения Чистое небо-2018, в которых приняли участие около 700 представителей из 9 стран.

Напомним, ВСУ примут участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически-военных учениях Trident Juncture-2018. Они начнутся в Норвегии 25 октября.

 

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Теги: Минобороны, Канада, фото, учения, военные, ВСУ, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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