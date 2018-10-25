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Госкино запретило фильмы с Ярмольником и Алферовой

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На фильмы с участием российских актеров отменили государственную регистрацию и прокатные удостоверения.
В Украине запретили фильмы Божья тварь, Потерянный рай и Любовь в большом городе-2
В Украине запретили фильмы Божья тварь, Потерянный рай и Любовь в большом городе-2
Госкино

Госкино Украины отреагировало на санкции против российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой, которых Минкульт внес в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

На фильмы с участием российских актеров отменили государственную регистрацию и прокатные удостоверения.

Запрещенными оказались фильмы Лузер, Божья тварь и романтическая комедия Любовь в большом городе 2. В этой части российский актер сыграл отца главного героя Игоря, которого воплотил лидер "Квартала" Владимир Зеленский.

Также вне закона оказались фильмы Звезда шерифа и Потерянный рай с Ириной Алферовой. Государственной регистрации лишились уже 233 фильма.

Ранее Министерство культуры Украины добавило еще четыре фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Также сообщалось, что за последние четыре года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 780 российских фильмов и сериалов.

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Теги: запрет, кино, Госкино, фильмы, Леонид Ярмольник
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Здобуляка    25.10.2018, 01:42
Оценка:  0
Здобуляка
Маразм крепчал как никогда...
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