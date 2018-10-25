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Рабинович: "За життя" отберет недра у олигархов и снизит тарифы втрое после победы на выборах

Комментариев: 16
Рабинович: "За життя" отберет недра у олигархов и снизит тарифы втрое после победы на выборах

Власть должна следить за тем, чтобы каждому украинцу было удобно и комфортно жить в своей стране, а не отнимать последнюю копейку, в очередной раз повышая тарифы за коммунальные услуги. Такое заявление в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" сделал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Наш премьер-министр Владимир Гройсман на днях нам "печально" заявил, что украинцы "неимоверным трудом добились себе повышения" цены на газ лишь на 23,5%. Напомню, что 17 декабря 2017 года Гройсман сказал, что оснований для повышения цен на газ в Украине нет! В январе 2018-го этот самый Гройсман пообещал, что газ подешевеет на 20-30%. В июне 2018 он сказал, что работает над справедливой ценой на газ! А уже в октябре 2018-го "подбодрил": повышаем лишь на 23,5%!" – возмутился парламентарий.

Политик также добавил, что добыча собственного газа в Украине может покрыть потребности всего населения и бюджетных организаций, а повышение цены на голубое топливо – выгодно лишь группе олигархов.

"В Украине сегодня добывают 20,4 млрд/м куб газа, себестоимость которого равняется примерно 2,5 тыс. гривен. При этом население вместе со всеми бюджетниками потребляют приблизительно 15,4 млрд/м куб. Это значит, что повышение тарифов выгодно олигархам и прежде всего МВФ, которых Украина интересует только как должник. А в самой Украине власть просто плюет на интересы населения. Получается, что "народная" власть устроила подорожание газа, добываемого в наших недрах, на 24%! Мы получим европейские цены на тарифы, хотя зарплаты у нас далеко не европейские!" – отметил народный депутат.

Лидер партии "За життя" заявил, что, принимая решение о повышении цен на газ, нынешняя власть руководствовалась "исключительно политической целесообразностью".

"Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что повышение цен на газ – "это неизбежно", потому что от этого зависела помощь МВФ Украине. По его словам, это было "ответственное решение" на пути к построению будущей могучей страны. Это бред! Каждому из нас, идя на выборы, нужно помнить о цифрах в своих платежках за газ! Теперь у каждого украинца, благодаря правительству, есть выбор: умереть от голода или от холода! "Гройсманы" и "парубии" показали, как они могут управлять страной", – подчеркнул политик.

Народный депутат также добавил, что после выборов первый шаг, который сделает его партия "За життя", – это национализация природных ресурсов и справедливое их распределение в интересах народа, а не олигархов.

"Поднимая тарифы, власть думает: выживут ли люди? Да, мы выживем. И доживем до выборов, несмотря на заговор тупых и злобных. А вот на выборах, я уверен, люди покажут власти, кто должен быть хозяином в собственной стране. Я уверен: сейчас все больше происходит разделение людей на тех, кто "за життя" – и тех, кто против! Результат мы увидим на выборах, и я полностью уверен в нашей победе! А один из первейших шагов нашей партии после победы – немедленная национализация природных богатств, несмотря на потери олигархов, а также снижение в три раза тарифов на газ для населения!" – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (16)
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ВосставшийИзБана    25.10.2018, 12:14
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Скажите, как можно верить дважды отсидевшему мошеннику?
Sancho-s    25.10.2018, 12:03
Оценка:  -4
Sancho-s
Цель этих псевдо кандидатов угодить северному соседу путём избрания любого Президента, только не действующего. Для кремля не принципиально, кто будет у нас следующим, им важно сбить с курса
Sancho-s    25.10.2018, 11:59
Оценка:  0
Sancho-s
Сколько можно гнать...???
ВосставшийИзБана    25.10.2018, 11:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И точно, начал свет глупеть,
Сказать вы можете вздохнувши;
Как посравнить, да посмотреть
Век нынешний и век минувший:
Свежо предание, а верится с трудом...
Olshankin    25.10.2018, 11:52
Оценка:  -2
Olshankin
Рабинович, я тебе верю. Может ты это болото вычистишь?
Ruspidor    25.10.2018, 12:04
Оценка:  -3
Ruspidor
Да, рабе, вычисти ему болото из башки...
vsg-59    25.10.2018, 11:46
Оценка:  +3
vsg-59
У него, кажется, соревнование с Юлькой, кто круче соврёт.
Sancho-s    25.10.2018, 11:59
Оценка:  -1
Sancho-s
Идут вплотную на огромной скорости
Coюзник    25.10.2018, 11:45
Оценка:  +1
Coюзник
Ни чего нового ... это было ... есть ... и будет.
Победитель отбирает у проигравшего все.
Coюзник    25.10.2018, 11:46
Оценка:  +1
Coюзник
Потом приходит новый победитель и снова отбирает ... история развивается по спирали
I_gor2    25.10.2018, 11:35
Оценка:  -1
I_gor2
Брехуны.
g0pst0p    25.10.2018, 11:33
Оценка:  0
g0pst0p
новые евреи хотят к власти.
Ruspidor    25.10.2018, 12:04
Оценка:  -2
Ruspidor
Почему новые?
Sirko_1111    25.10.2018, 11:24
Оценка:  +1
Sirko_1111
Такие честные глаза как у нашего державного папы. Ясно, что папу надо менять, но не на таких.
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