Хомутынник вышел из хлебного бизнеса - СМИ

Сопредседатель депутатской группы Партия Видродження Виталий Хомутинник в течение 2018 года практически полностью вышел из хлебного бизнеса. Как пишет издание Олигарх, он продал свою долю в холдинге Формула вкуса Александру Табалову.

По данным Единого реестра юридических лиц, 82% доля в Полтавахлебе принадлежит фирме Доминион-К (собственность Табаловых), а 18% - Елене Терещенко, работающей на одном из комбинатов группы.

Издание напоминает, что в 2012 году Хомутынник и Табалов заключили сделку о партнерском развитии мучного бизнеса в кировоградском холдинге Формула вкуса, принадлежащем тогдашнему нардепу Александру Табалову.

Тогда было создано ООО Полтавахлеб (50% на 50%), в которое вошли Кременчугский хлебокомбинат, Комсомольский хлебзавод (оба - Полтавская область), ООО ФОРМУЛА ТТГ и другие заводы кировоградской группы.

Отмечается, что данное партнерство де-факто можно было рассматривать как вхождение Хомутынника в хлебный бизнес Табалова, который на тот момент представлял из себя холдинг с оборотом свыше 1 млрд гривен и удерживал около 6% хлебного рынка страны.

Как пишет издание, Хомутынник последовательно избавляется от аграрных активов. Так, только за последний год ИФ Каскад-Инвест, бенефициаром которого он является, продал 51% акций ПАО Конотопский хлебокомбинат. До этого Антимонопольный комитет Украины дал согласие инвестфонду Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината.