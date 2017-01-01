Укрпочта планирует не доставлять пенсию со следующего года

Такое решение будет принято, если Пенсионный фонд и Министерство социальной политики не повысят тариф на доставку пенсий.

Укрпочта с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в интервью Урядовому курьеру.

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С точки зрения Смелянского, сейчас через Укрпочту получают пенсии 45% украинских граждан. Среди них те, кто по состоянию здоровья не может прийти в почтовое или банковское отделение, или живет в сельской местности, где нет ничего, кроме почты.



Вместе с тем, Смелянский заявил, что работать в селах финансово не выгодно и что для каждого из отделений Укрпочты это убыточно почти в 3 тыс гривен в месяц, в частности, из-за того, что доставка пенсий производится по тарифам, которые ниже себестоимости.

“Мы предоставляем услугу по тарифам 14-летней давности. Актуализация пенсионного тарифа не заложена и в проект госбюджета на 2019 год. Пенсионный фонд не сделал этого даже после встречи с президентом Петром Порошенко, где была отмечена необходимость сохранения уникальной сети Укрпочты. Так что больше обращений не будет“, - отметил гендиректор.

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Он добавил, что 1 ноября планируется ввести антикризисный план, если тариф не будет принято.Смелянский сказал, что Укрпочта вынуждена будет оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий.

“С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала“, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что повышение тарифа на доставку пенсий, которое требует Укрпочта, не предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда.