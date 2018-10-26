Рабинович: Власть намерена грабить нас еще более нагло – это закреплено в Госбюджете на 2019 год

Проект Государственного бюджета на 2019 год демонстрирует намерение власти грабить украинцев еще более нагло, чем раньше. Такое мнение высказал народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала "112 Украина".

"Этот бюджет никто не читал, он не сбалансированный, это бюджет убиения страны. Это бюджет, где на Институт Вятровича (Институт национальной памяти, – ред.) повышают расходы в два раза, а на науку ничего не дают. Я бы назвал этот бюджет так: "дайте нам еще один годик поворовать". И такой бюджет не работает на Украину, он не может быть принят здоровым парламентом. А сегодня, после поднятия тарифов, я хочу обратить ваше внимание, что власть открыто говорит: в январе опять будут повышать. Люди, голосующие за этот бюджет, убивают свою страну", – уверен политик.

Парламентарий пообещал не голосовать за проект бюджета и призывать остальных депутатов поступить так же. В то же время он признал: шанс, что коллеги прислушаются к здравому смыслу, мизерный.

"Верховная Рада сегодня стала стадом баранов, на которых даже правительство не обращает внимания. Власть знает, что эти депутаты поднимут руку при голосовании за все что угодно. Тот факт, что цены на газ повысили сразу после того, как парламент проголосовал за бюджет, говорит об абсолютно пренебрежительном отношении Кабмина к депутатам", – заявил парламентарий.

По его словам, в парламентско-президентской республике основные решения должны принимать депутаты, но по факту в Украине все решают Администрация президента и Кабмин.

"И правительство право, ведь перед этой Радой уже два года не отчитывается премьер-министр Владимир Гройсман, считая, что он выше закона. Перед этой Верховной Радой не отчитывается и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, решение о снятии с незаконно занимаемой должности которой принял профильный комитет парламента. Супрун просто плевала на депутатов, нарушая закон", – подчеркнул лидер партии "За життя".

Народный депутат также напомнил, что, согласно Конституции, власть в Украине принадлежит народу, а не политикам.

"Сегодня нет демократии и нет парламента. Я считаю, что ответом народа на поднятие тарифов должны быть массовые неплатежи. Должны быть акции массового неповиновения, потому что, в конце концов, власть в стране принадлежит народу Украины, а не парламенту или недокоалиции", – подытожил Вадим Рабинович.