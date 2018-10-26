"Відродження" предлагает фракциям ВР объединить усилия, чтобы остановить "коммунальный террор"

Депутатская группа "Партия "Відродження" требует провести аудит тарифов на коммунальные услуги в каждой области, а также – отказаться от подорожания газа для населения по требованию МВФ. Об этом заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что политику власти в вопросе стоимости газа для граждан можно уверенно назвать "коммунальным террором".

"На 23% выросли цены на газ сегодня, до выборов следует ожидать еще одного повышения – на 40%. И это в то время, как люди уже не в состоянии "тянуть" нынешний уровень тарифов. Подтверждением тому является задолженность за коммунальные услуги, которая уже давно превысила 40 млрд грн и будет расти дальше! Власть действует по парадоксальному принципу: не можете платить 1000 грн – будете платить 2000 грн. Иначе как коммунальным террором это назвать нельзя", – отметил Бондарь.

Он добавил, что только субсидий для компенсации украинцам расходов на оплату коммунальных услуг недостаточно – государство должно кардинально изменить подход к вопросам энергоэффективности.

"Как я уже неоднократно подчеркивал, за последние три года мы потратили из госбюджета на субсидии более 200 млрд грн. Эти деньги пошли "Нафтогазу" и энергетическим компаниям, для людей же ничего не изменилось. На программы энергосбережения в государственной смете нужно заложить такую же сумму, как и на субсидии – не менее 55 млрд грн. Это деньги, которые могут быть направлены на замену котлов, утепление крыш в домах, монтаж новых окон и установку счетчиков. Конечная цель этих мероприятий – снизить потребление энергоресурсов, дать людям возможность утеплить свое жилье. Такая политика принесет десятки миллиардов гривен экономии как для конкретных украинских семей, так и для страны в целом", – предложил политик.

Бондарь также сообщил, что депутатская группа "Партия "Відродження" потребует провести аудит тарифов на коммунальные услуги в каждой области.

"Более 1,5 года назад наша депутатская группа зарегистрировала в парламенте проект постановления №4218, которым предлагалось не только ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ, но и провести аудит тарифов по всей стране – в каждом городе, в каждом коммунальном предприятии. Если бы тогда нас поддержали и начали эту работу, то сегодня в большинстве украинских городов были бы совершенно другие тарифы", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Он призвал представителей всех парламентских фракций объединить усилия для недопущения дальнейшего повышения тарифов на газ.

"Не стоит повторять прошлые ошибки! Давайте объединять усилия, потому что самостоятельно ни одна политическая сила не достигнет результата. Депутатская группа "Партия "Відродження" предлагает сформировать из фракций и групп в Верховной раде депутатское объединение "Остановим коммунальный террор!". Если мы хотим реально помочь людям, то должны не заниматься саморекламой, а объединять усилия. Мы неоднократно говорили, что пора прекратить идти на поводу у МВФ. Ради получения очередного транша, который опять просто "проедят", жизнь украинцев превращают в социальный ад. Необходимо остановить коммунальный террор, вернуть в тарифную политику государства здравый смысл", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".