Дестабилизация университетских сообществ. Кто стоит за пикетами в КПИ и НАУ

На этой неделе были предприняты попытки дестабилизировать ситуацию в университетском сообществе Украины. Фактически день за днем в крупнейших национальных университетах страны группы молодых людей устраивали “акции протеста“. По одной и той же схеме были дестабилизированы более 10 крупных университетских центров в разных регионах страны, пишут Факты со ссылкой на Деловую Столицу.

19 октября группа молодых людей, вооруженных ножами, газовыми баллончиками и травматическим оружием, пыталась ворваться в приемную ректората КПИ. Благодаря полиции инцидент удалось прекратить.

“Никто в университете не пострадал. Мы призываем правоохранителей установить этих лиц и привлечь к ответственности в рамках действующего законодательства, - отметил Михаил Згуровский, ректор КПИ. - Мы не позволим, чтобы университет стал политической разменной монетой и чтобы в то время, когда страна находится в состоянии войны, расшатывали ситуацию в образовательной среде“.

Уже через несколько дней в Национальном авиационном университете сложилась подобная ситуация.

“В НАУ состоялась очередная попытка дестабилизировать ситуацию. Особый цинизм заключается в том, что при этом коварно использовали студентов. Понятно, что воспользоваться юношеским запалом и энтузиазмом всегда пытаются разного рода дельцы и политические авантюристы“, - написал ректор НАУ Владимир Исаенко на своей странице в Фейсбуке.

Провокацию планировали провести во время соревнований “Кубок ректора“, когда стало известно, что руководство НАУ едет в командировку в Великобританию в рамках программы развития лидерского потенциала университетов, которая финансируется Британским советом. В понедельник на подконтрольном провокаторами паблике появился пост о том, что “ректор на университетские средства поехал за границу“. Однако непосредственно Исаенко в эту командировку не поехал.

А 25 октября возле корпуса № 1 провокаторы подобным образом использовали студентов КПИ для пикета вуза.

Что интересно, на фото зафиксированы дедушки и бабушки в качестве студентов.

Студенты вышли на протест из-за якобы коррупционных действий руководства университета, в частности проректора Петра Ковалева. После так называемой акции протеста студентов собрали на встречу с ректоратом. Активистов пригласили к сотрудничеству, предложили высказывать свои пожелания по работе университетских комиссий.

“Что касается обвинений, выдвинутых против проректора, то решение по нему будут приниматься только после получения выводов и оценки его деятельности правоохранительными органами, которые уже получили от университета соответствующие докладные“, - сообщает пресс-служба КПИ.

Михаил Згуровский еще на прошлой неделе обратился в НАБУ для проверки его электронных деклараций. Поскольку жена Згуровского - гражданка США, то их семейное имущество подпадает под регуляторную систему двух государств. И такую правовую коллизию должны объяснить специалисты по международному праву.

“Группы молодых людей, которые провозгласили себя представителями студентов, пытаются расшатать ситуацию в университетской среде. Четко прослеживаются признаки использования технологий: запускается “бомба“, чтобы сформировать негативное общественное мнение, не заботясь о степени достоверности фактов, отвечая ожиданиям “граждан, которые именно это хотят услышать, - объясняет профессор из НАУ Лилия Барановская. - Очень жаль, что организаторы провокаций, видимо, являются нашими выпускниками. В то же время они даже не знают, что пользуются известной в деятельности органов КГБ технологией, основанной на “методе гнилой селедки“.

Эти события в университетах напрямую связаны с вопросами национальной безопасности. Ведь, к примеру, НАУ является стратегическим для страны, потому что его кадры обеспечивают статус Украины как одной из пяти авиационных держав мира. Также КПИ - важная составляющая в оборонном секторе Украины. В время войны, когда КПИ активно принимает участие в военных разработках, в университете пытаются дестабилизировать ситуацию. Более того, Згуровский является председателем наблюдательного совета “Укроборонпрома“. И возникает риторический вопрос: почему именно перед выборами такая активность людей, не связанных с КПИ?