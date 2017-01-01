Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Беспилотник наблюдателей ОБСЕ исчез на Донбассе

Комментариев: 0
Незадолго до потери связи с беспилотником миссии ОБСЕ на Донбассе были отмечены помехи, возможно, вследствие глушения.
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе потеряли беспилотник
Наблюдатели миссии ОБСЕ на Донбассе потеряли беспилотник
osce.org

Во время полета в субботу, 27 октября, над неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой области, исчез беспилотник СММ ОБСЕ. Об этом сообщается в оперативном отчете миссии.
 
Отмечается, что в 01:18 вблизи населенного пункта Калиново, что в 72 км на восток от Донецка, беспилотник обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса. После этого беспилотник был отправлен в сторону Сауровки.
 
"В 01:36 беспилотник обнаружил колонну в составе семь грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Колонна следовала на юго-запад в направлении н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной. В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда он пролетал на высоте примерно 7000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского", – говорится в отчете.
 
По данным наблюдателей, на протяжении 35 минут полета в районах Сауровки и Нижнекрынского отмечались помехи, по оценке, вследствие глушения. Беспилотник не вернулся к наземному пункту управления и считается утерянным.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Донецкая область, беспилотник, Миссия ОБСЕ на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь