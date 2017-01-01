В Краматорске пройдет спецоперация по диверсиям

Жителей города призывают не покидать без необходимости свои дома и соблюдать правила личной безопасности.

В Краматорске осуществят превентивные меры по противодействию терроризму и диверсиям NewsMir.info

В Краматорске Донецкой области с 31 октября по 1 ноября будет проводиться операция по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в Facebook в воскресенье, 28 октября.

Сообщается, что в связи с проведением превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в Краматорске жителей города призывают не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

Ранее завербованного "ДНР" диверсанта задержали в Харькове сотрудники СБУ при попытке совершить диверсию на железной дороге.

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