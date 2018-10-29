Рабинович: Власть хочет сделать из нас рабов, которые будут молча пахать на протяжении десятилетий

Те преобразования, которые внедряет нынешняя власть, невозможно назвать реформами, потому что они делают жизнь украинцев невыносимой. Пенсионная реформа и тарифная политика правительства направлены лишь на то, чтобы сделать из народа рабов, работающих десятки лет на выплату внешних долгов, а также зарабатывая себе нищенскую пенсию в преклонном возрасте. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"В нашем правительстве заявили, что они подняли цены на газ для населения, потому что нам нужен миллиард от МВФ. При этом Кабмин на следующий день тихонько разместил евробонды и получил более 2 млрд евро. К тому же украинские евробонды размещены с рекордными процентами. Турция, которая переживает кризис, разместила свои облигации на более адекватных условиях, чем мы. При этом спрос на наши облигации очень хороший: мы разместили на сумму 2 млрд, а нам предлагали 5 млрд. Зачем же тогда жертвовать интересами народа, загонять украинцев в долговую кабалу высокими тарифами, если можно было привлечь такие средства извне? И вообще, если Кабмин хотел бы получить максимальную выгоду от размещения евробондов, то нужно было это делать в период с февраля по май. Складывается впечатление, что кто-то в правительстве такими манипуляциями очень неплохо зарабатывает!" – возмутился политик.

Парламентарий подчеркнул, что долги международным кредиторам должны отдавать не простые украинцы, а нечистые на руку чиновники и бизнесмены.

"Сегодня воруют не вагонами, сегодня все "заработки" чиновников можно отследить по банковским переводам и транзакциям. Пусть эти хапуги и погасят государственные долги перед МВФ украденными у народа деньгами! За годы независимости мы взрастили класс бизнесменов, а не предпринимателей. Первые никогда не поднимут страну, потому что они умеют договориться с чиновниками, списать, перевести на счет... Нам же нужны те, кто будет строить, производить, возрождать экономику", – уверен народный депутат.

Он поделился своими опасениями относительно истинных целей проводимых в стране реформ.

"Иногда мне кажется, что все эти реформаторы договорились с кем-то расчистить нашу богатейшую, лучшую в мире территорию, а нас превратить в бессловесных и покорных рабов", – предположил лидер партии "За життя".

Политик также напомнил, что из-за отсутствия средств Кабмин готовит ряд мер, призванных сорвать сроки по индексации пенсий.

"Глава Минсоцполитики Рева на днях заявил, что благодаря индексации средняя пенсия может вырасти на 17,5%, только он забыл сказать, что Кабмин, нарушая законодательство, оставил и без того нищих пенсионеров без повышения пенсий еще на два месяца. Совершенно незаконно! Напомню также, что убийственная пенсионная реформа подразумевает увеличение минимального стажа ежегодно! Так в 2026 году для выхода на пенсию необходимый минимальный стаж равняется 35 годам! Они создают класс рабов, которые вынуждены будут десятками лет пахать с утра до вечера, а взамен получат нищенские пенсии и неподъемные тарифы! Такого люди ждали от этой власти? Думаю, нет! И это надо обязательно изменять на выборах. Нам специально внушают, что мы на них обречены, а это не так: идем на выборы, выбираем жизнь! Нам нужен всего лишь год, чтобы вернуться на исходные позиции – и стартовать оттуда к по-настоящему великой стране!" – резюмировал Вадим Рабинович.