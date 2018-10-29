Состояние Виталия Хомутынника оценили в $390 млн

Эксперты оценивают состояние владельца “Каскад-Инвест” в 390 миллионов долларов США. И отмечают положительную динамику его изменения: в сравнении с 2017 годом оно увеличилось на 45 %.

В сравнении с минувшим годом Виталий Хомутынник сделал шаг вперед в самой “турнирной таблице” олигархов. Сейчас он занимает 16 место, а в прошлом году был 17-м (состояние нардепа эксперты “НВ” тогда оценивали в 268 миллионов долларов).

Ранее подъем Хомутынника был зафиксирован и в другом ТОПе самых богатых людей Украины – от журнала “Фокус”. В апреле издание констатировало, что Виталий Хомутынник за год поднялся в рейтинге с 27 на 22 место. При этом состояние Виталия Хомутынника эксперты этой версии “ТОПа олигархов” оценивали весной в 291 миллион долларов.