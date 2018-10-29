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Состояние Виталия Хомутынника оценили в $390 млн

Комментариев: 2
Состояние Виталия Хомутынника оценили в $390 млн
Нардеп Виталий Хомутынник занял 16 место в “ТОП-100 самых богатых украинцев”. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из журнала “Новое время”, опубликовавшего свою версию ежегодного рейтинга, пишет Комсомольская Правда.

Эксперты оценивают состояние владельца “Каскад-Инвест” в 390 миллионов долларов США. И отмечают положительную динамику его изменения: в сравнении с 2017 годом оно увеличилось на 45 %.

В сравнении с минувшим годом Виталий Хомутынник сделал шаг вперед в самой “турнирной таблице” олигархов. Сейчас он занимает 16 место, а в прошлом году был 17-м (состояние нардепа эксперты “НВ” тогда оценивали в 268 миллионов долларов).

Ранее подъем Хомутынника был зафиксирован и в другом ТОПе самых богатых людей Украины – от журнала “Фокус”.  В апреле издание констатировало, что Виталий Хомутынник за год поднялся в рейтинге с 27 на 22 место. При этом состояние Виталия Хомутынника эксперты этой версии “ТОПа олигархов” оценивали весной в 291 миллион долларов.

Как сообщалось ранее, Виталий Хомутынник занял 20 место в списке самых влиятельных людей Украины

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Комментариев (2)
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realпупик    29.10.2018, 13:28
Оценка:  0
realпупик
Наверно создал компанию типа Тесла или Майкрософт ?
petrovka21    29.10.2018, 13:08
Оценка:  +1
petrovka21
Макеевские рулят )
А он домой не ездок?
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