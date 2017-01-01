Богомолец: Повышение правительством тарифов было исключительно в интересах олигархов

"Правительство совершило суицид из-за жадности. Жадность очень часто бывает сильнее инстинкт самосохранения. Повышение тарифов на газ - бессмысленная с точки зрения оздоровления украинской экономики идея - смертельно ударило как по карманам обычных украинцев и предпринимателей, так и по рейтингу действующей власти. Почему же на это согласилось правительство? Простые цифры свидетельствуют о том, что никакого здравого смысла в этом повышении не было", - заявила парламентарий.

По ее словам, для пополнения золотовалютных резервов Украины с 2015 до 2017 года получила 8,7 млрд долларов, плюс за повышение тарифов должны получить еще 1,9 млрд долларов. Совокупно это 10,6 млрд долларов, или примерно 300 млрд гривен.

"Причем эти деньги тратить на развитие экономики мы не можем - они просто лежат, чтобы все думали, что мы богаты и создавалось обманчивое впечатление экономической стабильности страны. В то же время с 2015 года на субсидии населению из бюджета было направлено почти 200 млрд гривен, плюс почти 100 млрд гривен дополнительно потратит государство на отопление и горячее водоснабжение бюджетных учреждений в связи с повышением тарифов. Получается, что государство теряет 300 млрд грн через неудержимое желание одолжить те же 300 млрд. Где же логика власти в том, чтобы наносить государству ущерб на 300 млрд, а потом занимать их под проценты, еще и убивая себе рейтинг?" - поинтересовалась депутат.

Политик считает, что такие действия являются следствием недальновидной политики Правительства во главе с Владимиром Гройсманом.

"Логика не всем понятна, но очень проста. Деньги у МВФ занимает государство Украина, и отдавать их будем мы. А субсидии, выделяемые из бюджета, - идут в конце концов в карманы олигархов, контролирующих почти всю энергетику Украины. Повысив тарифы, руководство Правительства пошло на сознательное политическое самоубийство, понимая, что очень скоро и так придется освобождать кабинеты. Но вместо этого они на годы вперед обеспечили украинских олигархов сверхприбылями, повесив на украинцев как новые тарифы, так и новые долги перед МВФ", - подчеркнула парламентарий.

Глава Комитета считает, что только приход к власти новых политиков, которые действуют по христианской морали, сможет вытащить страну из долговой ямы.

"С теми, кто принял антинародные решения - все будет хорошо, даже если они не удержатся в креслах. Ведь к власти под разными партийными флагами снова рвутся все те же олигархические силы, которые в новом парламенте прикроют своих благодетелей из нынешнего правительства. Нам снова хотят сменить вывеску, не меняя сути. И только в наших силах не допустить такого сценария", - констатировала Ольга Богомолец.