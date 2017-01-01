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Суд продлил арест экс-переводчика Гройсмана

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Сторона защиты просила суд о домашнем аресте, ссылаясь на то, что в деле нет пострадавших и не причинен материальный ущерб.
Станислава Ежова оставили под арестом до 27 декабря
Станислава Ежова оставили под арестом до 27 декабря
radiosvoboda.org

Арест бывшего переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава продлен до 27 декабря. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева в понедельник, 29 октября.

Таким образом суд рассмотрел ходатайство военной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Ежову, срок содержания которого должен был истечь 1 ноября.

Сторона защиты просила суд о домашнем аресте, ссылаясь на то, что, по их мнению, в этом деле нет пострадавших и не причинен материальный ущерб. Однако суд постановил, что за подобное обвинение, а именно государственную измену, не предвидится домашний арест и продлил срок содержания под стражей Ежову на 60 суток, до 27 декабря включительно.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 26 ноября.

Напомним, Служба безопасности Украины 20 декабря 2017 года сообщила о задержании чиновника секретариата Кабинета министров, который действовал в интересах российских спецслужб.

В Кремле сказали, что "не имеют никакой информации" в связи этим задержанием.

 

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Теги: суд, шпионаж, арест, Владимир Гройсман, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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