"Лото-Забава": Миллион разделили между Миргородом, Первомайском и Киевом

28 октября во время розыгрыша 1003-го тиража “Лото-Забава“ один из главных призов “Великої гри“ - 1 000 000 гривен, разделили между собой сразу три игрока. Таким образом, каждый из трех счастливчиков получит по трети приза. Первый счастливый билет № 0025141 был приобретен на фирменном столе “М.С.Л.“ в г. Миргород (Полтавская область), который расположен в торговом центре на улице Гоголя, 147. Второй победитель купил свой билет № 0235376 в г. Первомайск (Николаевская область) на точке продажи лотерейных билетов в магазине “Яндекс“ по адресу: ул. Корабельная, 24. Победу третьему счастливчику из Киева принес билет № 0139590, который приобрели в киоске ООО “ДЛУ“ №077, который находится на ул. Героев Днепра, 43.

Приз в категории “три линии с двумя льготными подковками“, который составляет 200 тыс. гривен, на этот раз достался игроку из Винницкой области, который приобрел свой счастливый билет № 0042570 в пгт Мурованые Куриловцы на фирменном столе “М.С.Л.“, расположенном в магазине “Продуктовый“ на улице Соборной, 122.

Максимальный приз, 500 000 гривен, был выигран в конкурсе “Багаті та Відомі“. Приз достался строителю из Киева - Максиму Шавкуну, который сидел в красном ряду на втором месте. Поездку в студию победителю подарил тесть Леонид Васильевич, который уже 16 лет преданно играет в “Лото-Забава“. Уже побывав на съемочной площадке любимой лотереи, Леонид Васильевич решил отправить в гости к “Фабрике миллионеров“ Максима, и не прогадал. В “Суперигре“ Максим выиграл самый большой приз конкурса “Багаті та Відомі“ - полмиллиона гривен.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет победителей тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.