Климкин пояснил условия для двойного гражданства

Пора начать дискуссию о двойном гражданстве. Его не могут иметь госслужащие и военные, подчеркнул министр.

Двойное гражданство в Украине может быть только при четких условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове во вторник, 30 октября, передает Европейская правда.

“Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать“, - сказал министр, отметив, что о двойном гражданстве с Россией не может быть и речи.

Читай также: Климкин исключил двойное гражданство с Россией

“Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности“, - добавил министр.

Он напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы. “А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они - преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством - ред.)“, - отметил Климкин.

Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее министр отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.

Читай также: Климкин осудил список венгров на сайте Миротворец

Ранее Климкин заявил, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. По его словам, в стране десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран.

Также министр заверил, что власть не будет наказывать тех жителей Закарпатья, которые в дополнение к украинскому получили венгерское гражданство.