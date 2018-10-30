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Климкин пояснил условия для двойного гражданства

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Пора начать дискуссию о двойном гражданстве. Его не могут иметь госслужащие и военные, подчеркнул министр.
Двойное гражданство с РФ исключено
Двойное гражданство с РФ исключено
podrobnosti.ua

Двойное гражданство в Украине может быть только при четких условиях. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове во вторник, 30 октября, передает Европейская правда.

“Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать“, - сказал министр, отметив, что о двойном гражданстве с Россией не может быть и речи. 

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“Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные - давайте разговаривать. Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности“, - добавил министр.

Он напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы. “А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они - преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством - ред.)“, - отметил Климкин.

Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее министр отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.

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Ранее Климкин заявил, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. По его словам, в стране десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран.

Также министр заверил, что власть не будет наказывать тех жителей Закарпатья, которые в дополнение к украинскому получили венгерское гражданство.

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Теги: МИД Украины, иностранцы, гражданство, двойное гражданство, Климкин
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Комментариев (1)
Котофунтик    30.10.2018, 11:12
Оценка:  0
Котофунтик
А нардепы избираются,значит не госслужащие)))
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