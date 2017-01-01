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Украинец протянул по воде зубами 600-тонный корабль

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Силач Олег Скавыш протянул корабль на расстояние более чем на 16 метров .
Украинец протянул по воде зубами корабль весом более 600 тонн
Украинец протянул по воде зубами корабль весом более 600 тонн
Скриншот из видео

Украинец Олег Скавыш побил мировой рекорд, протащив с помощью собственных зубов морское судно на расстояние более 16 метров.

Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в пятницу, 30 октября.

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Отмечается, что корабль весом в 614 тонн силач тянул зубами за железный трос. Украинец побил мировой рекорд, который в 2001 году был установлен в Дагестане.

Как сообщалось 30 августа, винничанин установил рекорд, протащив два автобуса.

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Теги: рекорд, видео, корабль, вода, украинец, рекорды
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