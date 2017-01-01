Украинец протянул по воде зубами 600-тонный корабль

Силач Олег Скавыш протянул корабль на расстояние более чем на 16 метров .

Украинец протянул по воде зубами корабль весом более 600 тонн Скриншот из видео

Украинец Олег Скавыш побил мировой рекорд, протащив с помощью собственных зубов морское судно на расстояние более 16 метров.

Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в пятницу, 30 октября.

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Отмечается, что корабль весом в 614 тонн силач тянул зубами за железный трос. Украинец побил мировой рекорд, который в 2001 году был установлен в Дагестане.

Как сообщалось 30 августа, винничанин установил рекорд, протащив два автобуса.