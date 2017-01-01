Александр Терещук: "Я знаю, как навести порядок в Киевской области"

Сегодня указом Президента Украины на пост председателя Киевской областной государственной администрации назначен Александр Терещук. Ранее он занимал пост первого заместителя главы Одесской ОГА, а до того – более 30 лет служил в органах внутренних дел, в 2014 году возглавив столичные правоохранительные органы. Мы встретились с Александром Терещуком, чтобы расспросить его о перипетиях карьеры и планах на новом посту.

“Милиционером мечтал стать с детства, так как всегда хотел помогать людям“

– У вас образцовая биография: от рядового милиционера до начальника милиции Киева. Как вам это удалось?

– Это действительно так. Я начинал свою карьеру простым милиционером в Управлении внутренних дел на транспорте – обеспечивал порядок и безопасность на железнодорожных станциях. Я родился в селе, в семье доярки и тракториста, и с детства мечтал стать милиционером, чтобы помогать людям. Проработав на железной дороге несколько лет, я понял, что могу сделать для людей больше. Но для этого надо было серьезно работать над собой – поэтому я в середине 80-х году поступил на стационар в Могилевскую среднюю специальную школу транспортной милиции.

Далее продолжил стационарное обучение в Киевской высшей школе МВД. В середине 90-х – закончил факультет управления в Украинской Академии МВД. Позже защитил кандидатскую диссертацию по теме “Расследование разбойных нападений, совершенных на водителей автотранспортных средств“, а затем и докторскую – “Административно-правовые основы общественного контроля за правоохранительной деятельностью в Украине“.

– После этого и начался киевский этап вашей карьеры?

– Во время обучения я продолжал службу на разных должностях, а в 2005 году возглавил Печерское райуправление МВД. С 2008 года по 2010 год занимал пост заместителя начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Позже работал начальником Голосеевского райуправления МВД, затем занимал должность начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины. После чего занял должность начальника Управления внутренних дел Волынской области. И лишь в июне 2014 года я возглавил Главное управление МВД в Киеве.

Так что, как видите, мое продвижение по карьерной лестнице не было резким взлетом – это был тяжкий многолетний труд. У меня не было никаких покровителей, заступников в высших кабинетах, потому всего приходилось добиваться самому, своими силами.

– Главой милиции Киева вас назначили в очень неспокойное время – после Майдана. Какие были основные проблемы в городе? Как удавалось их решать?

– Когда меня назначили руководителем МВД Киева, то в стране была, мягко говоря, неспокойная обстановка. Моя задача была в первую очередь – наведение порядка, обеспечение безопасности киевлян. А во вторую – возвращение доверия к правоохранителям. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, нужно было действовать оперативно. Мною были организованы сначала две группы добровольцев по 10-15 человек, а затем четыре группы, которые были вооружены, полностью оснащены транспортом и всем необходимым. Все они были добровольцами из батальонов киевской милиции.

В случае если возникали беспорядки или совершалось преступление – эти группы выезжали и задерживали нарушителей. И в первый период эти меры очень хорошо сработали.

За это время мы смогли практически заново построить системную работу в городе. Уже через полгода киевляне, гости столицы могли пройти по улицам города, не боясь, что у них отнимут кошелек или чемодан. Нам удалось приструнить криминальные элементы, которые почувствовали себя безнаказанно в первые месяцы после Майдана. Любой потенциальный преступник должен знать, что за содеянное он будет наказан. Эту задачу мы выполнили.

– Выявляли ли вы случаи коррупции в главке МВД Киева?

– Здесь есть два важных момента. Первый – сам факт коррупции. Мы приглашали представителей из Израиля, из европейских стран. Проводили с ними консультации, перенимали их опыт. Так вот, например, в Израиле нет такой массовой коррупции, как у нас. Потому что там сразу проводят расследования, заводят уголовное дело и сажают в тюрьму. Я сторонник такого подхода: если факт коррупции подтверждается, то нужно сразу же увольнять и открывать уголовное производство.

Второй момент – это уровень зарплаты. У сотрудников МВД низкие зарплаты и, возможно, это становится одной из причин, почему правоохранители берут взятки. Для меня, как человека, прошедшего путь от милиционера до начальника милиции Киева, честь мундира – это святое. Я требовал и требую этого от подчиненных. Да, зарплаты правоохранителям нужно поднять, но это не оправдание для того, чтобы брать взятки.

У меня простой принцип: если ты пришел служить людям – служи, а если пришел “зарабатывать“ и “воровать“ – твое место не на государственной службе, а в местах не столь отдаленных.

“Нам удалось пресечь попытки провокаций и терактов в Одесской области“

– В чем была ваша мотивация принять участие в конкурсе на пост заместителя главы Одесской облгосадминистрации?

– Скажу честно: после ухода из полиции Киева я не планировал возвращаться на госслужбу. Причина простая – устал. Как шутят в органах, преступники по ночам не спят. А я всегда следовал принципам – быть активным на передовой и подавать пример подчиненным. Потому регулярно выезжал на массовые мероприятия, общался с людьми, координировал работу. В итоге накопилась усталость и хотелось больше времени проводить с семьей.

На протяжении 2016 года работал исполняющим обязанности руководителя государственного предприятия “ВОХОР“. Когда пришел, ситуация там была следующая: долги, убытки, низкие зарплаты. Причины были банальные – откаты, перевод средств на фиктивные компании с дальнейшим обналичиванием и так далее. По каждому договору был организован откат до 10 %. Я принял кардинальные меры: все, кто оказался причастен, были тут же уволены, а материалы направлены в прокуратуру. Насколько я знаю, отдельным чиновникам были объявлены подозрения.

После этого предприятие перестало быть убыточным и нормально заработало. За полтора года было выплачено около 25 миллионов гривен налогов в бюджет, а количество рабочих мест увеличилось с 491 до почти 800. Это результат, которым я горжусь, но скажу, что работать по-другому я не вижу смысла. Нужно везде наводить порядок.

Затем друзья рассказывали мне о том, что в Одесской области вырос уровень преступности и наблюдались отдельные сепаратистские настроения. Связывали это с тем, что после аннексии Крыма Одесса стала самым туристическим регионом страны, и это привлекло внимание криминалитета. Когда я услышал о конкурсе на должность первого заместителя главы Одесской администрации, то почувствовал в себе силы и желание исправить эту ситуацию. Я понял, что не могу оставаться в стороне, что мой долг – совместно с правоохранителями навести в регионе порядок.

– Но ведь вы раньше работали в полиции, а в этот раз заняли гражданскую должность. Вам легко далась смена полицейского мундира на деловой костюм?

– Если посмотреть мои должностные обязанности на посту первого замглавы Одесской ОГА, то среди прочего я отвечаю за защиту населения и территорий, защиту окружающей среды, обустройство границы. Это как раз направления, в которых я разбираюсь и в которых стал полезным жителям области.

Кроме того, существенная работа проделывалась в жилищно-коммунальном секторе. Например, прошлой зимой были сильные снега, которые повалили 1700 электроопор в области. Благодаря тому, что мы правильно организовали работу, в короткие сроки все опоры были восстановлены, а в дома и учреждения вернули свет и тепло. Моя основная задача – это общаться с людьми, узнавать об их проблемах и принимать по ним конкретные, реальные решения.

Или вот другой пример – работая в Одесской области, я руководил Антирейдерским штабом. Это такая площадка, на которой взаимодействуют различные органы по вопросам противодействия рейдерам. На этом поприще тоже удалось показать хороший результат: сейчас в области остановлены все рейдерские захваты, а материалы по этим делам переданы в правоохранительные органы.

С приходом на должность первого зама, я также занялся вопросами противодействия незаконной застройке. Там был полный беспредел. В Нижнеднепровском национальном парке, например, как-то за ночь выкопал фундамент и начал возводить стены. Мы оперативно на место отправили представителей власти, экологов, технику, тут же незаконная постройка была снесена. Собственник так и не объявился, хотя информация о нем есть. По другим подобным сооружениям материалы находятся в судах и других контролирующих органах.

В этом направлении мне удалось наладить понимание и взаимодействие с внутренними органами и прокуратурой.

– После Революции Достоинства в Одессе и области начали нарастать сепаратистские настроения – как в конечном счете удалось не допустить эскалации?

– Нам совместно с СБУ, полицией, прокуратурой удалось пресечь деятельность ряда сепаратистских организаций. Как госслужащий и гражданин, я сделаю все для сохранения территориальной целостности государства. Попытки провокаций, терактов в Одесской области правоохранителям удалось предотвратить. Сейчас уже никто не сомневается в том, что Одесская область – это Украина.

Хотя некоторые отдельные политики-феодалы все еще имеют сепаратистские настроения. Например, была ситуация в Болградском районе. Мы с европейскими представителями, активистами проводили семинар по объединенным территориальным общинам. Некоторые сельские головы заинтересовались этой идеей и обратились ко мне. Начали индивидуальную работу с этими людьми.

Дальше я узнал, что их запугивают некоторые депутаты и настраивают против создания “громад“. Это как раз те лица, которые имеют откровенно сепаратистские настроения, но, помимо этого, у них были и шкурные интересы, а именно – сохранить контроль над землей. Дело в том, что формирование громады предусматривает инвентаризацию земли и ее передачу в управление громады. Так вот, эти самые сепаратистски настроенные депутаты даже угрожали подать на меня в суд. Но вовремя передумали. Поняли, что суд им не выиграть. Ну и процесс создания общин сдвинулся с точки и сейчас активно обсуждается.

К сожалению, некоторые чиновники в случае конфликта прячутся от людей, боятся общаться. У меня с этим никаких проблем не было: если нужно было решение власти – власть это решение принимала. Я не перекидывал ответственность на других и не бежал от проблем. Наоборот, делал все, чтобы принять правильные, эффективные административные решения.

Для меня главное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, тогда растет туристическая привлекательность, появляются новые предприниматели и инвесторы, улучшается экономическая ситуация в целом в регионе.

“Главная проблема Киевской области – коррумпированные местные чиновники“

– Президент назначил вас на должность главы Киевской облгосадминистрации. Что вас подтолкнуло к решению претендовать на этот пост?

– На должности руководителя полиции Киева я сотрудничал и с правоохранителями Киевской области. И хорошо знаю обстановку, проблемы этого региона, которые мы сможем решить. После ценного опыта в Одесской областной администрации я не смог отказаться от такого предложения. Считаю, что те задачи, которые были поставлены в Одесском регионе, я выполнил. И можно двигаться дальше.

Надо понимать, что ближайшие несколько лет будут неспокойными из-за вереницы выборов – президентских, парламентских, местных. В это сложное время как никогда важно обеспечить безопасность людей, гарантировать порядок на улицах. Важно не допустить каких-либо провокаций, попыток расшатать ситуацию, поставив под угрозу целостность страны. Так что работы будет много, но я к ней готов, и уверен – со всеми вызовами мы успешно справимся.

– Насколько вам известны проблемы жителей Киевской области?

– Как только мне поступило предложение, я взял время подумать. Поговорил с друзьями, знакомыми, родственниками, живущими в области. Поездил по городам региона, поспрашивал людей о проблемах. И вот что говорят: главная проблема – это коррумпированные местные чиновники. Они живут как феодалы, хотя все знают, что воруют. Я уже озвучивал свою позицию, но повторю еще раз: если есть факт коррупции – человек должен сидеть в тюрьме. Только так мы построим сильное, правовое государство. Только так мы наведем порядок в стране.

Из других проблем – преступность, а я, как никто другой, знаю, как с ней бороться. Еще важный момент – это застройка пригородов Киева. По статистике примерно треть жителей области каждый день уезжает на работу в столицу. Отсюда две проблемы – транспортная, нужно ремонтировать, расширять дороги, строить развязки, и социальная – области не хватает садиков, школ.

– Каковы ваши планы на посту главы Киевской ОГА, как вы собираетесь решать обозначенные проблемы?

– В первую очередь я планирую наладить работу самой облгосадминистрации. Необходимо привести в порядок все процессы внутри самого учреждения, чтобы решение всех остальных проблем не “спотыкалось“ о бюрократию, отсутствие грамотной системы работы и ответственных лиц. Необходимо наладить четкую координацию и полное взаимодействие с контролирующими органами, которые должны работать на область, четкое взаимодействие с правоохранительными органами.

Очень важный вопрос, которым займусь безотлагательно – это готовность области, всех ее районов к наступающей зиме. Необходимо оперативно и быстро решить все незакрытые вопросы по отопительному сезону. Времени уже почти не осталось.

Особое внимание планирую уделить готовности к стихиям и снежным заносам. Для этого быстро налажу сотрудничество с дорожниками, районными администрациями, жилищно-коммунальными хозяйствами, фермерскими хозяйствами для расчистки местных дорог.

Мое видение работы – это выезд к людям, общение с ними, вникание в их проблемы. Обязательное привлечение представителей районных администраций, местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органов. И самое главное – решение проблем, которые можно решить сегодня, прямо на месте. Все остальное – планово и под жестким контролем.

Это принцип, по которому я работал в киевской милиции. По моей инициативе собирались руководители ОСББ, ЖЭКов, общественные активисты, приглашались представители власти – и мы решали все вопросы на таком общем собрании: ставились задачи, назначались ответственные и сроки реализации. Затем протокол совещания публиковался на сайте. Все было четко и прозрачно. Таким образом мне удалось наладить связь с общественностью, хотя этот процесс и шел достаточно сложно.

Я составил список всех насущных проблем области, и на первом же совещании потребую от подчиненных предложить варианты, как их решить. А в целом, обращаясь к журналистам, скажу – дайте мне и моей команде время, и мы отчитаемся о результатах работы. Мы наведем порядок в Киевской области – я знаю, как это сделать.