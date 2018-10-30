Пенсионеры могут остаться без пенсий из-за уничтожения правительством сети "Укрпочты", – Богомолец

Депутат Верховной Рады Украины (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что разносить пенсии, корреспонденцию и печатные СМИ пенсионерам скоро будет некому - правительство сознательно и целенаправленно уничтожает своим бездействием уникальную сеть "Укрпочты", работающую по всей стране, в том числе в сельской местности.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Суть в том, что, несмотря на бешеную инфляцию последних лет, в "Укрпочте" с 2014 года не менялись тарифы на доставку пенсий, из-за чего эта услуга стала убыточной. Если каждое сельское отделение в среднем получает около 8 тыс. поступлений в месяц, то расходы составляют более 11 тыс. гривен, которые идут на зарплаты персонала, аренду помещений и коммунальные услуги", - написала депутат.

По ее словам, такая ситуация ведет компанию к банкротству, поэтому "Укрпочте" придется сократить почти две трети отделений в селах - с 11,5 тыс. отделений останутся работать только 4,3 тыс.

"Тысячи почтальонов останутся без работы и без зарплаты. Пенсии же будут начисляться, но получить их можно будет либо на банковскую карту или лично в райцентре. Премьер-министр Владимир Гройсман громко заявил, что не допустит закрытия отделений, но и помогать "Укрпочте" не будет, мол, пусть экономят на своих зарплатах. Это означает, что расходы в 11 тыс. гривен в месяц на отделение надо сократить минимум на 3 тыс. (гривен), как вариант, убрать такую ​​статью расходов, как зарплаты персонала. Пусть работают бесплатно, на энтузиазме, потому что так хочет Гройсман", - возмутилась политик.

Руководитель комитета не исключила, что подобные действия правительства предусматривают и коррупционный интерес. Ведь, по ее словам, после закрытия отделений миллионы пенсионеров вынуждены будут получать пенсию на карты определенного банка, а это значит, что в каждом селе необходимо установить банкоматы.

"А кто выиграет? Логика снова проста - выигрывают наши несокрушимые олигархи, ведь с банковской карты автоматически списываться деньги за все коммунальные услуги для избежания "задолженности" перед олигархическими корпорациями. Похоже, что накануне выборов правительство пытается максимально сконцентрировать денежные ресурсы и "выдоить" из населения в пользу олигархов можно больше денег. Скоро эти деньги им понадобятся, чтобы снова "купить" наш выбор и продлить себе безбедную и сытую жизнь в стране, которая вымирает. Они ведут войну за сохранение себя при власти ради контроля над денежными потоками, а мы - за право жить", - подытожила Богомолец.