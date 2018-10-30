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Под Одесский ветконтроль принесли голову коровы

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Неизвестные в масках принесли к двери учреждения голову и конечности коровы. Местная полиция уже ведет следствие.
В Одессе под двери ветеринарного надзора подбросили коровью голову
В Одессе под двери ветеринарного надзора подбросили коровью голову
Odessa online

В Одессе неизвестные личности, скрывающие свои лица под масками, подбросили под здание Одесской региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте части коровы. Об этом сообщает Одесский паблик. Инцидент произошел днем во вторник, 30 октября.

Под двери учреждение принесли голову, копыта и шкуру коровы. Кроме того, порог облили кровью и разбросали рядом бутафорские деньги.

 

Предположительно акция связана с двухнедельными мучениями сотен овец в порту Черноморска. Часть животных погибла. Спасать овец пришлось журналистам, волонтерам и Нацкорпусу. 

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Неизвестным могут инкриминировать 296 статью Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее Корреспондент сообщал о том, что в Одессе вор застрял в заборе, убегая с места преступления.

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Теги: Одесса, кровь, фото, акция, хулиганство, корова, Голова, ветеринария
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Источник: korrespondent.net

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